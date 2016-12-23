Девять объектов на космодроме Восточный готовы к эксплуатации

Компания «Спецстройтехнологии при Спецстрое России» получила девять заключений о соответствии построенных объектов социальной инфраструктуры космодрома Восточный в Амурской области. К эксплуатации готовы котельная, мазутное хозяйство, резервуарный парк, сливная эстакада, магистральные сети от зоны котельной до Циолковского, внутриплощадочные сети четырех домов, центральный тепловой пункт, две трансформаторные подстанции.

«Получение заключения означает, что объекты соответствуют проектной документации и требованиям технических регламентов. Это означает и то, что заказчик может приступить к эксплуатации объекта», – сообщает пресс-служба Спецстроя России.

Строители, инженеры и другие служащие, задействованные на объектах космодрома Восточный, в новогодние праздники работают без выходных, сообщает ИА «Интерфакс».

Дальспецстрой и Спецстройтехнологии ведут работы на объектах наукограда Циолковский, а также на объектах наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя.

Около 300 сотрудников производственных отделов и инженерно-технического персонала готовят исполнительскую документацию на объекты завершенного строительства.

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