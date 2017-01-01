Стройки морга и сауны, живность в еде: жалобы в амурский Роспотребнадзор в 2016 году

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В управлении Роспотребнадзора по Амурской области на постоянной основе работает горячая линия, на которую принимаются звонки жителей. За 2016 год поступило 1 638 обращений. Из них 583 – по вопросам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 924 – о нарушениях прав потребителей. Специалисты рассказали о случаях, заслуживающих особого упоминания.

Одна амурчанка устно обратилась в ведомство по неправомерным действиям администрации гостиницы «Сакура». В ней был снят номер на один час, но при оплате администратор потребовал оплатить стоимость проживания за два часа, мотивируя тем, что даже пятиминутная задержка в номере должна оплачиваться как целый час. При этом потребители до заселения не были ознакомлены с правилами проживания в данной гостинице.

Женщине сказали написать письменное обращение. По нему специалисты управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку. В ходе были выявлены нарушения правил предоставления гостиничных услуг в РФ в части не предоставления потребителю необходимой и достоверной информации об исполнителе и оказываемым им услугах.

В течение IV квартала 2016 года на горячую линию поступили две жалобы похожего содержания. Гражданин, обедая в бистро «Европа» в торгово-развлекательном центре «Острова», обнаружил в горшочке с пельменями таракана. Другой мужчина в заказанном на дом салате из кафе «Изумрудный город» обнаружил муху. Гражданам было рекомендовано обратиться в управление с письменным обращением. После были проведены внеплановые выездные мероприятия. По результатам проверок в обоих случаях установлены нарушения санитарного законодательства и технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов».

В сентябре 2016 года жителей района КПП в Благовещенске обеспокоили слухи о грядущем строительстве морга и прощального зала на месте бомбоубежища, вблизи жилых домов, школы и двух детских садов. Гражданами была составлена петиция с требованием о проведении публичных слушаний по данному вопросу. Петицию подписали более трехсот человек. Жителей очень беспокоила моральная сторона вопроса: как отразится на психологическом состоянии людей соседство с ритуальными учреждениями. По данному поводу управлением Роспотребнадзора был направлен запрос в администрацию города Благовещенска. Официальным ответом мэрия успокоила граждан, что строительство морга и ритуального зала на месте бомбоубежища не планируется.

В 2016 году поступил ряд обращений граждан по факту самовольного размещения сауны на техническом этаже жилого дома в Благовещенске гражданином КНР. Обустройство сауны велось на общедомовой территории, без согласия собственников жилого дома, с подключением к электроснабжению дома, без установки приборов учёта. Согласно закону, обратившимся гражданам рекомендовали сообщить об этом в жилищную инспекцию для проведения проверки.

Также в прошлом году в управление позвонила женщина по факту невозврата заложенного имущества одним из городских ломбардов. Как выяснилось, ломбард отказался вернуть ей кольцо, принадлежащее умершему родственнику и им же заложенное. Гражданке разъяснили, что возврат предмета залога по договору займа возможен только после предъявления нотариально заверенных документов на право наследования, так как сам по себе факт близкого родства не дает право родственникам на выкуп заложенного имущества.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, в конце декабря в связи с трагическими событиями в Иркутске жители области проявляют гражданскую сознательность и активно сообщают о местах продажи парфюмерно-косметического средства «Боярышник» и других спиртосодержащих жидкостей.

В 2017 году управление Роспотребнадзора продолжит принимать звонки и консультировать граждан по телефонам: горячей линии: 8 (4162) 20-20-20 в рабочие дни с 9.00 до 18.00; круглосуточного оперативного дежурного: 8 (4162) 52-56-29 в выходные, праздничные дни и в нерабочее время.

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