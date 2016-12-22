Детский ФК «Динамо - Благовещенск» стал лидером на рождественском турнире в Хабаровске

Детский футбольный клуб «Динамо – Благовещенск» занял первое место на рождественском турнире на призы футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Соревнования проходили в столице Дальнего Востока с 3 по 5 января.

Игры прошли в спортивном комплексе «Авангард». На турнире встретились команды с участниками 2002-2007 годов рождения. Помимо благовещенской, были три хабаровские команды и две команды из Комсомольска-на-Амуре.

Участники турнира сделали совместное фото с полузащитником московского «Локомотива» и главным тренером ФК «Динамо – Благовещенск» Станиславом Харитоновым.

Просмотров всего: 210

#спорт #футбол

распечатать