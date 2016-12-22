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Амурчанин ушёл в лес, поругавшись с близкими

Амурчанин ушёл в лес, поругавшись с близкими
Фото: b-a.d-cd.net

В ночь на пятницу, 6 января, мужчина 39 лет потерялся в лесу примерно в одном километре от села Дмитриевка Свободненского района. По предварительным данным, амурчанин ушёл из дома после ссоры с близкими.

В лесу мужчина понял, что заблудился, и обратился за помощью по сотовому телефону. На его поиски выехали двое специалистов поисково-спасательной группы по городу Свободный Амурского центра ГЗ и ПБ и трое полицейских.

Ранним утром пятницы мужчину нашли. Состояние здоровья удовлетворительное, обморожений нет, потерявшийся разжёг костёр, чтобы согреться. Амурчанина доставили домой, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 1820

#МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • 55

    55
    4 часа назад

    Повезло придурку, а то знаю случай, когда также назло из дома ушёл в лес и до сих пор не вернулся, найти за лет пять до сих пор не могут, ни жевым, ни мертвым.

  • German86

    German86
    4 часа назад

    Эк на мужика совместное времяпровождение с женой без отдыха на работе повлияло)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Во мужики пошли)))). Потерялся зимой в лесу, писец млин. Ну хоть костёр развел, значит не безнадежен..

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Доппельгангер

    Во мужики пошли)))). Потерялся зимой в лесу, писец млин. Ну хоть костёр развел, значит не безнадежен..



    сч его ты решил. что он потерялся?..

    может он жить там обустраивался уже, костер вон опятьже развел..не помешали бы, и шалаш построить мог..

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    22 минуты назад

    капризы

  • vertex

    vertex
    13 минут назад

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