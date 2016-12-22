Амурчанин ушёл в лес, поругавшись с близкими

Фото: b-a.d-cd.net

В ночь на пятницу, 6 января, мужчина 39 лет потерялся в лесу примерно в одном километре от села Дмитриевка Свободненского района. По предварительным данным, амурчанин ушёл из дома после ссоры с близкими.

В лесу мужчина понял, что заблудился, и обратился за помощью по сотовому телефону. На его поиски выехали двое специалистов поисково-спасательной группы по городу Свободный Амурского центра ГЗ и ПБ и трое полицейских.

Ранним утром пятницы мужчину нашли. Состояние здоровья удовлетворительное, обморожений нет, потерявшийся разжёг костёр, чтобы согреться. Амурчанина доставили домой, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#МЧС #происшествия

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