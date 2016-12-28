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В центре Благовещенска прошла ярмарка рождественского печенья (фото)

В центре Благовещенска прошла ярмарка рождественского печенья (фото)

На центральной площади Благовещенска в пятницу проходили рождественские гулянья, которые состояли из двух мероприятий – конкурса на лучшее рождественское печенье и колядок. Несмотря на мороз, на площади имени Ленина собралось не меньше 500 человек.

Красивые пряники разных форм, пряничные домики с удовольствием рассматривали горожане, покупая особо приглянувшиеся.

Продавцы бойко зазывали покупателей, пели и плясали вокруг своих палаток, не давали заскучать прохожим.

«Идея проведения чудо-ярмарки рождественского печенья появилась неслучайно – у нас у каждого в семье есть определённые традиции, и вот такие рождественские печенья издревле были на Руси. И мы решили благовещенцам и организованным коллективам дать поучаствовать в таком ярмарочном представлении, чтобы вспомнить свои корни, истоки, ну и, конечно же, продолжить традиции», – рассказала начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

В конкурсе на рождественского печенья было зарегистрировано около 20 участников – детские сады, школы, индивидуальные предприниматели, частные кондитеры. По условиям, нужно было не только приготовить пряники, но и красиво презентовать, в том числе оформить место торговли.

Первое место заняла экспозиция детского сада № 28, которую представляла Елена Данилова. Эта пряничная выставка была оформлена как уголок русской избы – с вязаным половиком, лавкой, украшенными русскими платками стенами. Не только горожан, но и членов жюри поразили красиво оформленные пряники.

«Шесть килограммов теста! Три бессонные ночи мы выпекали, красиво разрисовывали, клеили всё под русский стиль, под хохлому, под поставленные задачи. Атрибутику всю собирали – ездили по деревням. Пряники амурские – наше личное производство», – поделилась воспитатель детсада № 28 Валентина Торбяк.

Второе место в конкурсе на лучшее рождественское печенье занял коллектив школы № 10, третье место поделили коллективы ансамбля «Ровесники» и школы № 11. Все призёры получили ценные подарки.

Подробнее о мероприятии расскажет Наталья Шлямова в рубрике «Культпросвет».

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#конкурсы #культура

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Комментарии
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  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    1 час назад



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    На центральной площади Благовещенска в пятницу проходили рождественские гулянья, которые состояли из двух мероприятий – конкурса на лучшее рождественское печенье и колядок. Несмотря на мороз, на площади имени Ленина собралось не меньше 500 человек.

    Красивые пряники разных форм, пряничные домики с удовольствием рассматривали горожане, покупая особо приглянувшиеся.

    Продавцы бойко зазывали покупателей, пели и плясали вокруг своих палаток, не давали заскучать прохожим.

    «Идея проведения чудо-ярмарки рождественского печенья появилась неслучайно – у нас у каждого в семье есть определённые традиции, и вот такие рождественские печенья издревле были на Руси.



    застрелите эту дуру пожалуйста.... а еще на руси придумали децимацию

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    59 минут назад

    и сажать на кол

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    58 минут назад

    для особо тупых - Пряничный домик - традиия США, Карл!

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    57 минут назад

    как эту мамочку и з ПТУ выпустили без справки?

  • vertex

    vertex
    56 минут назад

    У детей из Австрии, Баварии, Хорватии, некоторых регионов Чехии, Венгрии, Словении и Италии есть повод бояться Рождества и Нового Года. Дело в том, что в тех местах кроме доброго Санты придумали еще и злого Крампуса. Это злой демон, который носит рога и во многом похож на козла-мутанта. И если добрый Санта раздаёт подарки хорошим детям, то злой Крампус забирает непослушных детей из семей, уносит в пещеру, где готовит на костре и съедает.

    Интересно, что ученые до сих пор не знают точно, когда и как появился этот фольклорный герой, есть теории об его дохристианском происхождении.

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