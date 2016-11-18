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В Благовещенске кран рухнул на дом (видео)

В Благовещенске кран рухнул на дом (видео)

Днём 6 января в Благовещенске произошло ЧП. На улице Новой на стройке рухнул кран. По словам очевидцев, он, перекрыв улицу, упал на строящийся коттедж и повредил его.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Организация, которая является владельцем крана, отказалась от помощи спасателей, сообщив, что справится собственными силами.

«Мимо проезжала, видела: аварийки стояли. Думала, авария. Голову повернула, а там перегорожена улица. Подумала, что за конструкция? А потом увидела, что это кран упал и задел коттедж напротив стройки, крышу, что ли, проломил», – поделилась с Амур.инфо очевидица происшествия.

Надзорным органам предстоит установить, что стало причиной падения крана, кто отвечал за эксплуатацию техники.

Просмотров всего: 6859

#происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Дуб-дерево

    Дуб-дерево
    6 часов назад

    Клан который рухнул.

  • Дуб-дерево

    Дуб-дерево
    6 часов назад

    Быстро исправили.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Вот это подарочек под Рождество привалил. А кто застройщик?

  • Kiseleva Ekaterina

    Kiseleva Ekaterina
    3 часа назад

    НСК??? Или я ошибаюсь?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    А кто у них хозяин?

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад



    кто отвечал за эксплуатацию техники.



    Долой эксплуататоров....

  • Okean555

    Okean555
    2 часа назад

    Так упал башенный кран оказывается!

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    да бывает

  • valdemarushka

    valdemarushka
    34 минуты назад

    Крановщика поломало, вроде живой.

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