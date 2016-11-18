В Благовещенске кран рухнул на дом (видео)

Днём 6 января в Благовещенске произошло ЧП. На улице Новой на стройке рухнул кран. По словам очевидцев, он, перекрыв улицу, упал на строящийся коттедж и повредил его.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Организация, которая является владельцем крана, отказалась от помощи спасателей, сообщив, что справится собственными силами.

«Мимо проезжала, видела: аварийки стояли. Думала, авария. Голову повернула, а там перегорожена улица. Подумала, что за конструкция? А потом увидела, что это кран упал и задел коттедж напротив стройки, крышу, что ли, проломил», – поделилась с Амур.инфо очевидица происшествия.

Надзорным органам предстоит установить, что стало причиной падения крана, кто отвечал за эксплуатацию техники.

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#происшествия

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