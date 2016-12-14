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Благовещенская команда победила в международном конкурсе ледяных скульптур

Благовещенская команда победила в международном конкурсе ледяных скульптур
Фото: ИА «Синьхуа»

Россияне стали победителями шестого международного конкурса ледяных скульптур в городе Харбине. Главного приза удостоена композиция «Волшебник», которую создала команда из Благовещенска Амурской области, сообщает ИА «Синьхуа».

Всего в конкурсе приняли участие 15 команд из шести стран мира.

В декабре 2016 года в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян прошёл международный конкурс снежных и ледовых фигур «Тихий Хэйхэ. Волшебный снег». Жюри по достоинству оценило ледовую композицию «Ангел». Также жюри покорила снежная композиция – фигуры трёх женщин, моющихся в бане – двух талантливых мастеров из Благовещенска.

В январе 2016 года в Харбине в международном конкурсе ледяных скульптур приняли участие 30 команд из 11 стран мира, среди них Китай, США, Россия, Италия и Монголия. В прошлом году на фестивале победила Монголия.

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#Китай #конкурсы #спорт

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