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В Тынде около 100 автомобилистов собрались на чемпионат по дрифтингу (видео)

В Тынде около 100 автомобилистов собрались на чемпионат по дрифтингу (видео)
Фото: Николай Корпатенков

В Тынде прошёл открытый чемпионат по дрифтингу. Заезды были среди легковых автомобилей переднего и заднего приводов, а также 4WD. Чемпионат привлек 15 участников как на иностранных машинах, так и на отечественных. Заезды получились зрелищными и, несмотря на крепкий мороз, собрали на реке около 100 автомобилей, пишет газета «БАМ».

Многие приехали поддержать своих родных и друзей, кто-то пришёл всей семьей на лыжах или со скандинавскими палками. Трассу для заездов не стали полностью очищать от снега, поэтому прохождение поворотов и заносов смотрелось эффектно. На каждом этапе судьи следили за качеством прохождения всех фигур трассы.

Победителей и призеров чемпионата определяли в трёх классах. Среди участников на заднеприводных автомобилях первое место занял Андрей Ширяев, на втором – Иван Семыкин. В классе полноприводных автомобилей победил Евгений Зайцев. Второе и третье места заняли Никита Вуколов и Алексей Зырянов. В категории автомобилей переднего привода лучшим признан Евгений Кузьмин. Вторыми и третьими стали Дмитрий Слободянин и Аркадий Пенцак.

Победителям вручили кубки, все призёры получили медали. В подарок лидеры чемпионата получили необходимые для их автомобилей оборудование и подарочные сертификаты от спонсоров стартов.

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#спорт

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