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Самолёт, летевший из Якутска в Благовещенск, экстренно сел

Самолёт, летевший из Якутска в Благовещенск, экстренно сел
Фото: vostok.today

В небе над Якутией 5 января произошло авиапроисшествие. У самолёта авиакомпании «Якутия» Bombardier Q-400, вылетевшего в Благовещенск Амурской области рейсом № 497, сработала сигнализация открытого положения пассажирской входной двери, сообщает Якутск.ru со ссылкой на источник в Росавиации.

Экипаж воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Позже самолёт благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Для выяснения причин произошедшего в авиакомпании «Якутия» создана специальная комиссия.

В итоге рейсы в столицу Приамурья из Якутска и обратно 5 января были задержаны как минимум на десять часов.

По данным СМИ, за последнюю неделю это второй авиаинцидент с самолетом Bombardier Q-400. 29 декабря в Якутске аварийно приземлился самолет Bombardier Q 400, выполняющий рейс № 423 по маршруту Якутск – Батагай, в связи с технической неисправностью он был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Просмотров всего: 3720

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    6 часов назад

    Нехрен приобретать старые самолёты!

  • Paster

    Paster
    6 часов назад

    ПшёлТы

    Нехрен приобретать старые самолёты!



    Не такой-то он и старый, 10 лет всего.

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    6 часов назад

    нечего вообще летать - есть олени пусть катаются на упряжках

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    6 часов назад

    вообще запретить социальной группе "якуты" летать - пусть помогают своему соотечественнику памятники лепить из какашек - он один не вывозит

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Иосиф Катцвообще запретить социальной группе "якуты" летать - пусть помогают своему соотечественнику памятники лепить из какашек - он один не вывозит


    А что, из Якутии исключительно одни якуты летают?

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    4 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Иосиф Катц

    вообще запретить социальной группе "якуты" летать - пусть помогают своему соотечественнику памятники лепить из какашек - он один не вывозит



    А что, из Якутии исключительно одни якуты летают?


    а что в новости было упоминание "Группа мигрантов из Зимбабве не смогла вылететь из Якутска?"

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