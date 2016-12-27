Самолёт, летевший из Якутска в Благовещенск, экстренно сел

Фото: vostok.today

В небе над Якутией 5 января произошло авиапроисшествие. У самолёта авиакомпании «Якутия» Bombardier Q-400, вылетевшего в Благовещенск Амурской области рейсом № 497, сработала сигнализация открытого положения пассажирской входной двери, сообщает Якутск.ru со ссылкой на источник в Росавиации.

Экипаж воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Позже самолёт благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Для выяснения причин произошедшего в авиакомпании «Якутия» создана специальная комиссия.

В итоге рейсы в столицу Приамурья из Якутска и обратно 5 января были задержаны как минимум на десять часов.

По данным СМИ, за последнюю неделю это второй авиаинцидент с самолетом Bombardier Q-400. 29 декабря в Якутске аварийно приземлился самолет Bombardier Q 400, выполняющий рейс № 423 по маршруту Якутск – Батагай, в связи с технической неисправностью он был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

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#происшествия #транспорт

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