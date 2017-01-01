Благовещенские священники поздравили детей из малоимущих семей

Фото: Святослав Шевченко

Священнослужители Благовещенского кафедрального собора поучаствовали в благотворительной акции, посвящённой Рождеству. Дети из многодетных и малообеспеченных семей областного центра получили более 100 сладких подарков и наборов игрушек, собранных прихожанами собора.

В почётной миссии священникам Корнилию (Жадову), Святославу Шевченко и Евгению Семерне помогали воспитанники воскресной школы, их собственные дети и жёны.

«Решил взять с собой двух сыновей, чтобы они своими глазами увидели тех, кому жить тяжелее, чем им, и через это научились состраданию, – рассказал отец Святослав. – А также, чтобы дети своими руками подарили нуждающимся частичку душевного тепла. Мальчишкам очень понравилось помогать людям».

По словам священнослужителей, поздравивших малоимущих благовещенцев с Рождеством, в большинстве случаев они сталкивались с невыносимыми условиями жизни людей. Появилось желание помогать не только разовыми акциями, причём неважно, какую веру исповедают подопечные.

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#праздники #религия

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