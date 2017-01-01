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Благовещенские священники поздравили детей из малоимущих семей

Благовещенские священники поздравили детей из малоимущих семей
Фото: Святослав Шевченко

Священнослужители Благовещенского кафедрального собора поучаствовали в благотворительной акции, посвящённой Рождеству. Дети из многодетных и малообеспеченных семей областного центра получили более 100 сладких подарков и наборов игрушек, собранных прихожанами собора.

В почётной миссии священникам Корнилию (Жадову), Святославу Шевченко и Евгению Семерне помогали воспитанники воскресной школы, их собственные дети и жёны.

«Решил взять с собой двух сыновей, чтобы они своими глазами увидели тех, кому жить тяжелее, чем им, и через это научились состраданию, – рассказал отец Святослав. – А также, чтобы дети своими руками подарили нуждающимся частичку душевного тепла. Мальчишкам очень понравилось помогать людям».

По словам священнослужителей, поздравивших малоимущих благовещенцев с Рождеством, в большинстве случаев они сталкивались с невыносимыми условиями жизни людей. Появилось желание помогать не только разовыми акциями, причём неважно, какую веру исповедают подопечные.

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#праздники #религия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Okean555

    Okean555
    9 часов назад

    на пробоксе приехали )))

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    9 часов назад

    собирали прихожане - а в новости - "поздравили священники". а Лукиан почему не поздравлял, занят поглощением мяса в пост?

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Хорошее дело!

    Okean555

    на пробоксе приехали )))



    Да как же Лукиан позволит им жыпе кататься?!

    Это ж гордыня!

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    4 часа назад

    Oldlord

    Хорошее дело!

    Okean555

    на пробоксе приехали )))



    Да как же Лукиан позволит им жыпе кататься?!

    Это ж гордыня!



    дак тут один местный блоггер с гимнастом на пузе сменил отечественный автопром на гейропейско-азиатский! гордыня или обжорство тут грех?

  • Гришин

    Гришин
    4 часа назад

    Бесплатно поздравили? А то вот, чтоб на дом вызвать, надо денег отвалить.

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    4 часа назад

    Гришин

    Бесплатно поздравили? А то вот, чтоб на дом вызвать, надо денег отвалить.



    почем нынче?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Гришин

    А то вот, чтоб на дом вызвать, надо денег отвалить.



    А нафиг они дома-то?

    Под ёлочку поставить?

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