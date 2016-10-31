Картинки на пачках сигарет станут еще более пугающими

Фото: rg.ru

С этого года с прилавков российских магазинов окончательно исчезнут пачки сигарет, оформленные привычным образом. Они станут гораздо менее привлекательными, даже наоборот – отталкивающими. Об этом пишет «Российская газета».

В 2017 году истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года. Таким образом, на упаковках сигарет появится много нового. Во-первых, страшные картинки будут нанесены на обе стороны упаковки, и их размер будет не менее 50 процентов от площади пачки. Изображаться на них будут органы человека, поврежденные болезнями, спровоцированные курением, и пояснения ­­– что именно изображено.

Во-вторых, в пачки сигарет запретят помещать вкладыши, которые стимулировали потребителей на покупку, обещая призы, и прикрывали страшные картинки. В-третьих, на упаковках нельзя будет ставить маркировку «ультратонкие», «экстра», «мягкие», «легкие» или «суперлегкие», поскольку любые сигареты одинаково вредны для здоровья. По аналогичной причине нельзя будет указывать количество никотина, смол, монооксида углерода.

В-четвертых, на пачку нельзя будет наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачные изделия со «вкусностями», «полезностями» или просто продуктами питания. Таким образом, с сигаретных упаковок исчезнут изображения вишенок, клубничек, зеленых листиков, напоминающих чай или лечебные травы. Исключение сделано лишь для ментола.

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#здоровье #торговля

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