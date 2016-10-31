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5января
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Картинки на пачках сигарет станут еще более пугающими

Картинки на пачках сигарет станут еще более пугающими
Фото: rg.ru

С этого года с прилавков российских магазинов окончательно исчезнут пачки сигарет, оформленные привычным образом. Они станут гораздо менее привлекательными, даже наоборот – отталкивающими. Об этом пишет «Российская газета».

В 2017 году истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года. Таким образом, на упаковках сигарет появится много нового. Во-первых, страшные картинки будут нанесены на обе стороны упаковки, и их размер будет не менее 50 процентов от площади пачки. Изображаться на них будут органы человека, поврежденные болезнями, спровоцированные курением, и пояснения ­­– что именно изображено.

Во-вторых, в пачки сигарет запретят помещать вкладыши, которые стимулировали потребителей на покупку, обещая призы, и прикрывали страшные картинки. В-третьих, на упаковках нельзя будет ставить маркировку «ультратонкие», «экстра», «мягкие», «легкие» или «суперлегкие», поскольку любые сигареты одинаково вредны для здоровья. По аналогичной причине нельзя будет указывать количество никотина, смол, монооксида углерода.

В-четвертых, на пачку нельзя будет наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачные изделия со «вкусностями», «полезностями» или просто продуктами питания. Таким образом, с сигаретных упаковок исчезнут изображения вишенок, клубничек, зеленых листиков, напоминающих чай или лечебные травы. Исключение сделано лишь для ментола.

Просмотров всего: 448

#здоровье #торговля

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    2 часа назад

    Решили россиян на подсегары перевести, чтобы эти позорные упаковки при покупке сигарет сразу выкидывать. Едросня, ОДУМАЙСЯ!!!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Наш народ трудно запугать,а уж страшилками-картинками тем более.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Интересно, чем меня хотят испугать?

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    надо переходить на махорку

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    самогон уже покупаем

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Дмитрий1959

    надо переходить на махорку



    Махорка - дефицит. Чай будем курить. Там картинки веселые.



  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    крестьяне помогут

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Второй год курю Амурский табак (отец начал садить), покупаю экологически чистую папиросную бумагу, и мне по фигу, какие будут цены на сигареты, тем более, что запах и вкус своего табака не сравнить с тем, что толкают в сигаретах

  • OT

    OT
    1 час назад

    Гундяев что-ли изображен будет?

    Впрочем молодежь нонешняя привыкла к видеопродукциям кровавых извращений в российском кинематографе и чем ее удивить не понимаю.

  • German86

    German86
    38 минут назад

    Да нету в них никакого смысла, картинками наш народ не напугать

  • АК-47

    АК-47
    33 минуты назад

    Хмык

    Интересно, чем меня хотят испугать?



    Если не куришь-пофигу,а так видимо ценниками по 200-300 рэ!

    Интересно,статью за выращивание табака скоро состряпают?Вот за педофилию мнутся,прогрессивный налог-мнутся,ратифицировать вроде как статью 21 о противодействии коррупции (это когда надо доказать законность происхождения имущества) мнутся,а в карман-бегом,цуки-не?

  • АК-47

    АК-47
    32 минуты назад

    Средства,вырученные от продажи сигарет,пойдут на финансирование единой России-вот и курите...

    УЖОСС

  • АК-47

    АК-47
    30 минут назад

    А вот не брошу курить,поеду у тещи табачок посажу,только бы идолы статью не придумали

  • Allgemeine

    Allgemeine
    29 минут назад

    ХмыкИнтересно, чем меня хотят испугать?


  • АК-47

    АК-47
    27 минут назад

    Повышением цен толкают людей к алкогольным суррогатам и контрафактной продукции!ИМ это выгодно?Видимо,за место на рынке борются!

  • Хмык

    Хмык
    25 минут назад

    Эх... надо в Китае сигарет заказать. По 70 юшек пачка.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    24 минуты назад

    АК-47Повышением цен толкают людей к алкогольным суррогатам и контрафактной продукции!ИМ это выгодно?Видимо,за место на рынке борются!


    Ну, самогонный аппарат всегда достать из загашника можно, когда приспичит. И гнать по 15л первача, чистого как слеза, за сутки.

    А вы все "рынок", "контрафактная продукция"... Дилетанты...)))

  • OT

    OT
    17 минут назад

    АК-47

    Средства,вырученные от продажи сигарет,пойдут на финансирование единой России-вот и курите...

    УЖОСС



    А что, самое действенное это напечатать на пачках сигарет именно то, что каждая купленая пачка станет взносом за едро.

    Самосад станет популярнеее, а уж его вырастить не проблема и высушить тоже каждый на свой вкус сможет.

    Я вот махорку раньще очень обожал, но как его из самосада получить - это не получалось

  • АК-47

    АК-47
    9 минут назад

    Allgemeine

    АК-47

    Повышением цен толкают людей к алкогольным суррогатам и контрафактной продукции!ИМ это выгодно?Видимо,за место на рынке борются!



    Ну, самогонный аппарат всегда достать из загашника можно, когда приспичит. И гнать по 15л первача, чистого как слеза, за сутки.

    А вы все "рынок", "контрафактная продукция"... Дилетанты...)))



    Вот скажут-вне закона и все!Придется нарушать

  • OT

    OT
    3 минуты назад

    АК-47

    Allgemeine

    АК-47

    Повышением цен толкают людей к алкогольным суррогатам и контрафактной продукции!ИМ это выгодно?Видимо,за место на рынке борются!



    Ну, самогонный аппарат всегда достать из загашника можно, когда приспичит. И гнать по 15л первача, чистого как слеза, за сутки.

    А вы все "рынок", "контрафактная продукция"... Дилетанты...)))


    Вот скажут-вне закона и все!Придется нарушать



    Не скажут. Понты у их они лишь понты на это

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