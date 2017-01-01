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Китайцы в подарок амурским туристам украсили торговую площадь Хэйхэ снеговиками

Китайцы в подарок амурским туристам украсили торговую площадь Хэйхэ снеговиками
Фото: meteovesti.ru

В приграничном городе Хэйхэ провинции Хэйлундзян появились снеговики. В ожидании амурских туристов китайцы таким образом позаботились об украшении главной торговой площади в соответствии со спецификой праздника, пишут «Метеовести».

В Харбине тоже увлеклись изготовлением снежных и ледовых произведений. Там проходит знаменитый фестиваль снежных и ледяных фигур − Harbin International Ice and Snow Festival, который стал международным с 1999 года. Россиянам китайские снеговики очень нравятся, и они охотно их фотографируют.

Привычный нам «европейский» Новый год Юань дань раньше в КНР проходил тихо и скромно, без блеска огней на улицах, пышных застолий дома и украшенных ёлок. Лишь крупные торговые центры в расчёте на европейского посетителя ставили искусственные ёлочки и маленьких Санта Клаусов. Однако с развитием международных связей, особенно связей с Россией, отношение китайцев к этому празднику поменялось. В эти дни в монастырях Поднебесной звонят колокола, по улицам городов проходят красочные представления с многометровыми драконами и рыкающими львами. Во всех ресторанах и самых маленьких чайных готовят карпа – традиционное блюдо для самых торжественных случаев.

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#Китай #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Самый "попск" в хэйлунцзянах - это конька губаря подавать к новогоднему столу.

  • Venezia

    Venezia
    30 минут назад

    Снеговики забавные:)

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