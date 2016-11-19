Священник из Соловьевска оторвал жителей от диванов и телевизоров

Настоятель соловьёвского храма великомученика Георгия Победоносца Сергий Наполов решил в новогодние праздники оторвать жителей поселка от пассивного отдыха и организовал спортивно-семейное мероприятие. Для этого он заранее заручился поддержкой жителей и различных учреждений.

Для организации семейного Дня здоровья объединились физкультурно-оздоровительный комплекс, школа искусств, общеобразовательная школа, Дом культуры и прииск «Соловьёвский».

«Нам всем вместе удалось подарить радость общения для более 100 семей Соловьёвска, — поделился отец Сергий. — Хочется верить, что такие праздники станут доброй традицией для нашего села».

Мамы и папы вместе с детьми приняли участие в различных состязаниях в спортзале и на свежем воздухе. Священник сам активно принимал участие в соревнованиях.

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