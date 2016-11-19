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Священник из Соловьевска оторвал жителей от диванов и телевизоров

Священник из Соловьевска оторвал жителей от диванов и телевизоров

Настоятель соловьёвского храма великомученика Георгия Победоносца Сергий Наполов решил в новогодние праздники оторвать жителей поселка от пассивного отдыха и организовал спортивно-семейное мероприятие. Для этого он заранее заручился поддержкой жителей и различных учреждений.

Для организации семейного Дня здоровья объединились физкультурно-оздоровительный комплекс, школа искусств, общеобразовательная школа, Дом культуры и прииск «Соловьёвский».

«Нам всем вместе удалось подарить радость общения для более 100 семей Соловьёвска, — поделился отец Сергий. — Хочется верить, что такие праздники станут доброй традицией для нашего села».

Мамы и папы вместе с детьми приняли участие в различных состязаниях в спортзале и на свежем воздухе. Священник сам активно принимал участие в соревнованиях.

Просмотров всего: 879

#дети #праздники #религия #спорт

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Кто бы нас от ПК и планшетов оторвал?

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Tуман

    Кто бы нас от ПК и планшетов оторвал?



    Только пиар способен на такое в нонешние времена.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Tуман

    Кто бы нас от ПК и планшетов оторвал?



    Лукиан?

    Не! Слабо!

    А вот соловьёвский поп молодец!

  • Юльча Северная

    Юльча Северная
    3 часа назад

    Молодец, батюшка!

  • Марио

    Марио
    3 часа назад

    Мероприятия на свежем воздухе это отлично. Воздух действительно свеж. В Тюмени -47, у нас -25 при сильном ветре. Пока без мероприятий)

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    OT

    Tуман

    Кто бы нас от ПК и планшетов оторвал?



    Только пиар способен на такое в нонешние времена.



    А куда Шевченко с планшетом пропал? Давно его не видать на амур - инфо .

  • OT

    OT
    2 часа назад

    vertex

    OT

    Tуман

    Кто бы нас от ПК и планшетов оторвал?



    Только пиар способен на такое в нонешние времена.



    А куда Шевченко с планшетом пропал? Давно его не видать на амур - инфо .



    Наверно он всеж разумный чувак.

    Понимает, что его дело церковное, а не блогосфера в интернете.

    Погранцом ведь был и что-то усвоил

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