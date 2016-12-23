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Благовещенскому аквапарку «Плаза» суд разрешил работать в обычном режиме

Благовещенскому аквапарку «Плаза» суд разрешил работать в обычном режиме

Аквапарк «Плаза» в Благовещенске после Нового года работает в обычном режиме. Амурский областной суд отменил постановление Благовещенского городского суда о закрытии развлекательного заведения. Накануне праздника Роспотребнадзор обнаружил в двух детских бассейнах аквапарка стафилококк. Об этом рассказала руководитель аквапарка Людмила Жукова.

«30 декабря решением Благовещенского городского суда аквапарк был закрыт. Наша юрист подала апелляцию в областной суд и 31 декабря он отменил решение городского суда в части закрытия водно-оздоровительного центра. Поэтому мы открыты, работаем в прежнем режиме со 2 января. Ежедневно с 10 утра до 10 вечера», – сказала менеджер Людмила Жукова.

По словам Людмилы, благополучно решить вопрос удалось благодаря независимой экспертизе, которая показала, что вода в бассейнах соответствует норме. «Водичку мы проверяем ежемесячно, и за 4 года такое в первый раз. Именно при проверке Роспотребнадзор нашел нарушения. В тот же день мы сами заказали экспертизу в Центре эпидемиологии, и она дала хороший результат. Но возможности того, что бактерии были, мы не исключаем. Это же детский бассейн, ребенок сел, мог не выдержать и сходить туда. И вот проба уже не соответствует. Это нельзя резко предусмотреть, это дело случая. Но все что ни делается, делается к лучшему. Будем работать еще лучше. Будем чистоте еще больше внимания уделять. Главное, что мы открыты и радуем людей в новогодние праздники», – отметила Людмила Жукова.

Всего в аквапарке «Плаза» работают шесть бассейнов. Полная их очистка со спуском воды, по информации дирекции учреждения, проводится по нормативу – один раз в шесть месяцев. В остальное время вода циркулирует, постоянно меняется и по ходу обрабатывается ультрафиолетом и хлором. Причем детские бассейны хлорируются сильнее, чем взрослые.

«Водно-оздоровительный центр не предусматривает наличия медицинских справок у посетителей. Но медицинский работник всех гостей осматривает на предмет чистоты, наличия купальников, того, что человек принял душ перед посещением бассейна, на предмет отсутствия заболеваний кожи, бородавок, ран», – пояснила менеджер заведения.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, по информации Людмилы, количество посетителей аквапарка не изменилось. Цена посещения тоже. В выходные дни два часа посещения центра для ребенка обойдется в 350 рублей, для взрослого – в 700 рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце декабря 2016 года специалисты амурского управления Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки в бассейнах аквапарка «Плаза» обнаружили стафилококк и общие колиформные бактерии. Было принято решение о временном запрете деятельности двух бассейнов. Административный материал направили в Благовещенский городской суд.

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#дети #здоровье #отдых #праздники #суды

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    5 часов назад

    Не было бы РОСПОТРЕБНАДЗОРА...

  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Ага ребенок стафилококки сходил в бассейн, так он должен был как минимум один раз покакать в бассейн, а с учетом об'ема бассейна показали несколько детей стафилококком ( не учитывая коли- бактерии)

  • Sapsanische

    Sapsanische
    3 часа назад

    1 раз в 6 месяцев???????

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

    О, Алекс 007

  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    У Роспотребнадзора план есть и Премия зависит от выполненного плана за год, вот они в конце года и стали морщить всех по беспределу.

  • Альби

    Альби
    17 минут назад

    сибирячкаО, Алекс 007


    Я думала мне померещилось)))

  • Вицли

    Вицли
    6 минут назад

    сибирячка

    О, Алекс 007



    Пришел к успеху )

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