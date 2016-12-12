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Сегодня, 13:56 23

Вода и свет подорожали на 50 процентов

Вода и свет подорожали на 50 процентов
Фото: kalugadom.ru

Вода и свет подорожали с нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Квитанции с новыми цифрами придут уже в конце января, пишет «Российская газета».

В прошлом году не установившие счетчики уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С этого года наказание ужесточается – с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза, то есть на 50 процентов.

Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета, говорится в постановлении кабмина от 29 июня 2016 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг». В основном это ветхие и аварийные дома, строения, подлежащие сносу.

Просмотров всего: 4200

#ЖКХ #экономика

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • чтоикак

    чтоикак
    3 часа назад

    А зачем всех шокировать такой новостью? Сразу бы в заголовке и написали, что для 1/3 амурчан. А то испортили настроение всем...

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Хоть бы в кавычки взяли. И воду, и свет.

  • Pavel_Vi

    Pavel_Vi
    2 часа назад

    Ну и где же на 50%? Был 1.4 стал 1.5 коэффициент. Значит на 10% всего...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    1,4 отличается от 1,5 на 7%.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А почему нет обьяснения причин подорожания?

    Почему вообще дорожает все?

    Почему именно дорожать должно, а не удешевлять?

    Почему это граждане должны за это расплачиваться?

    Почему граждане виновники удорожания?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    OT

    А почему нет обьяснения причин подорожания?

    Почему вообще дорожает все?

    Почему именно дорожать должно, а не удешевлять?

    Почему это граждане должны за это расплачиваться?

    Почему граждане виновники удорожания?



    Потому, что баранов стричь дальше будут. РФ - их корова и они ее доят.

  • Пейс

    Пейс
    2 часа назад

    Кап.ремонт существенно подорожал у меня аж на 70 руб....значительно.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Жди телевокс, сразу подешевеет.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Pavel_Vi

    Ну и где же на 50%? Был 1.4 стал 1.5 коэффициент. Значит на 10% всего...



    Наверное теперь эти 1,5 будут наркучивать на то, что было с коэффициентом 1,4...

    А по-моему, справедливее было бы ОДН делить на эти квартиры.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Обьединяться надо.

    Нас порознь разворовывают

  • Пейс

    Пейс
    2 часа назад

    КВЖД наса а не васаЖди телевокс, сразу подешевеет.


    Я пока об телевоксе и их тарифах мечтаю:( но догнать в ценике твою контору им уж точно в голову не придет:)) это уж я тебя на все сто заверяю:)))

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Ты не волнуйся другие тебя "обуют"

  • Gorchitsa

    Gorchitsa
    1 час назад

    OT

    А почему нет обьяснения причин подорожания?

    Почему вообще дорожает все?

    Почему именно дорожать должно, а не удешевлять?

    Почему это граждане должны за это расплачиваться?

    Почему граждане виновники удорожания?



    Почему нет? Всенародно объявляли, что для тех, у кого не установлены приборы учета, каждый год будет увеличиваться коэффициент. Вот он и увеличивается.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ay

    1,4 отличается от 1,5 на 7%.



    У нас считать не умеют. Конкретный пример про наших счетоводов (из анекдота):



    "Покупаю товар за один рубль, продаю за три. Разница два рубля. И на эти 2% живу".



  • OT

    OT
    1 час назад

    Gorchitsa

    OT

    А почему нет обьяснения причин подорожания?

    Почему вообще дорожает все?

    Почему именно дорожать должно, а не удешевлять?

    Почему это граждане должны за это расплачиваться?

    Почему граждане виновники удорожания?



    Почему нет? Всенародно объявляли, что для тех, у кого не установлены приборы учета, каждый год будет увеличиваться коэффициент. Вот он и увеличивается.



    Кто по вашему должен обьявлять, чубайсеныш или ваш бюджет?

  • Бумеранг

    Бумеранг
    1 час назад

    Хмык

    ay

    1,4 отличается от 1,5 на 7%.



    У нас считать не умеют. Конкретный пример про наших счетоводов (из анекдота):

    "Покупаю товар за один рубль, продаю за три. Разница два рубля. И на эти 2% живу".



    Из серии "Как распределить 28 танков на 7 рот по 13 шт. в каждую"

  • Бумеранг

    Бумеранг
    1 час назад

    OT

    Gorchitsa

    OT

    А почему нет обьяснения причин подорожания?

    Почему вообще дорожает все?

    Почему именно дорожать должно, а не удешевлять?

    Почему это граждане должны за это расплачиваться?

    Почему граждане виновники удорожания?



    Почему нет? Всенародно объявляли, что для тех, у кого не установлены приборы учета, каждый год будет увеличиваться коэффициент. Вот он и увеличивается.



    Идиот что-ли?

    Кто по вашему должен обьявлять, чубайсеныш или ваш бюджет?



    Да кто ж с тобой спорит? Ибо в СМИ все сообщается и про повышение, им про приборы учета.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Бумеранг

    OT

    Gorchitsa

    OT

    А почему нет обьяснения причин подорожания?

    Почему вообще дорожает все?

    Почему именно дорожать должно, а не удешевлять?

    Почему это граждане должны за это расплачиваться?

    Почему граждане виновники удорожания?



    Почему нет? Всенародно объявляли, что для тех, у кого не установлены приборы учета, каждый год будет увеличиваться коэффициент. Вот он и увеличивается.



    Кто по вашему должен обьявлять, чубайсеныш или ваш бюджет?



    Да кто ж с тобой спорит? Ибо в СМИ все сообщается и про повышение, им про приборы учета.



    Кто это это повышение тебе инспирировал?

    Какой-то дядька, которого ты и знать не желаешь?

    чего вставляешь слово?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Пейс

    КВЖД наса а не васа

    Ты не волнуйся другие тебя "обуют"



    Пока твоя контора обирает будь здоров. Но надеюсь в скором времени это закончится.


    Ха-ха!

    Ладно надейся

  • Бумеранг

    Бумеранг
    1 час назад

    удален

  • OT

    OT
    1 час назад

    Бумеранг





    Ну хорошо. Тогда обьсяни зачем повышать цены вообще?

    Это что, принцип спроса?

    А вы откуда знаете, что принцип спроса?

    Вот еслиивы знаете принцип спроса от Обамы или от Меркель, то нам с вами не очем говорить.

    А если вы этот принцип проосто от Сечина или Миллера,то тогда и вовсе о чем речь. Вы просто античеловек

  • Пейс

    Пейс
    1 час назад

    3.4

  • Пейс

    Пейс
    51 минута назад

    КВЖД наса а не васаТы не волнуйся другие тебя "обуют"


    И еще тебе для раздумья. Эти хоть цены повышают да не врут людям. Повышения идут и они об этом предупреждают, пусть горько- но честно. Твоя же контора только из за одного вранья абонентам..всех переплюнула.

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