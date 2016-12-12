Вода и свет подорожали на 50 процентов

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Вода и свет подорожали с нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Квитанции с новыми цифрами придут уже в конце января, пишет «Российская газета».

В прошлом году не установившие счетчики уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С этого года наказание ужесточается – с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза, то есть на 50 процентов.

Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета, говорится в постановлении кабмина от 29 июня 2016 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг». В основном это ветхие и аварийные дома, строения, подлежащие сносу.

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#ЖКХ #экономика

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