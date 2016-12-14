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Сегодня, 13:02 12

Обоснованность размеров взносов на капремонт проконтролируют

Обоснованность размеров взносов на капремонт проконтролируют
Фото: www.fondkr24.ru

Президент России Владимир Путин правительству поручил обеспечить до 1 сентября этого года совершенствование нормативно-правового регулирования региональных программ капремонта в многоквартирных домах, разработку единой методики определения размера предельной стоимости капремонта и создание системы технического учета жилищного фонда. Об этом пишет «Российская газета».

Кроме того, кабмину поручено проконтролировать обоснованность установленных в регионах размеров взносов на капремонт. В свою очередь, руководители высших исполнительных органов власти должны до 1 декабря 2017 года завершить формирование нормативно-правовой базы российских регионов в этой сфере с учетом рекомендаций Минстроя.

Размер взносов, которые платят жители многоквартирных домов на капитальный ремонт по всей стране изменяется по-разному. Например, с июля этого года в Москве взносы повысятся с 15 до 17 рублей за один квадратный метр жилья. В Амурской области взнос на капремонт областное правительство повысило с 6,5 рубля до 7,9 рубля.

Просмотров всего: 866

#ЖКХ #строительство #экономика

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    5 часов назад

    Вы представляете! Девять месяцев они будут думать,Так зачем мне нужно такое правительство? Я купил в новом доме квартиру, а через тридцать лет планируется кап. ремонт, мне сейчас 58 и доживу ли я до него, навряд ли, а за тридцать лет на счету этого дома будет токая сумма, где будет проще этот дом разобрать и построить новый на этом месте с хорошим ремонтом в каждой квартире.

  • лань

    лань
    5 часов назад

    Амурские депутаты так и не решили вопрос о ставке капремонта в Амурской области,о её снижении на 2017 год .В Хабаровске подняли на10%, Санкт-Петербурге на 50 коп.,Свердловская область на 48 коп.,Камчатка на 40 коп., Свердловская область на 48 коп.,Нижегородская область вообще не планировала повышать и т.д,в Хабаровске например ставка на капремонт в домах с лифтом составляет 7,55 ,а без лифта 5,28 ,почему амурские депутаты не хотят ввести такой же расчет по капремонту на примере Хабаровчан,думать не охота или некому?

  • Пейс

    Пейс
    5 часов назад

    У меня уже есть платежка на кап.ремонт за январь месяц этого года. Кап.ремонт подорожал на 70 руб, жестко!

  • Мистер Ы

    Мистер Ы
    5 часов назад

    От партии СР внесли предложение, его "прокатили", тогда фракции ЛДПР СР И КПРФ внесли предложение уже вместе, к которому присоединилась ЕР(чтобы не выглядеть в глазах народа нехорошо))))-так что внести то внесли, все теперь зависит от губернатора.

  • Мелисса

    Мелисса
    3 часа назад

    Пейс

    Кап.ремонт подорожал на 70 руб, жестко!



    Фигассе

  • 55

    55
    3 часа назад

    ланьАмурские депутаты так и не решили вопрос о ставке капремонта в Амурской области,о её снижении на 2017 год .В Хабаровске подняли на10%, Санкт-Петербурге на 50 коп.,Свердловская область на 48 коп.,Камчатка на 40 коп., Свердловская область на 48 коп.,Нижегородская область вообще не планировала повышать и т.д,в Хабаровске например ставка на капремонт в домах с лифтом составляет 7,55 ,а без лифта 5,28 ,почему амурские депутаты не хотят ввести такой же расчет по капремонту на примере Хабаровчан,думать не охота или некому?


    А у едросни думалки нет и не было, а другие партии они даже слушать не хотят, поскольку боятся дураками выглядеть. Вот поэтому едросы пытаются показывать бурную деятельность, а за последствия не думают и не отвечают, что вообще ненормально.

  • aeroplan

    aeroplan
    3 часа назад

    Не обоснованность размеров взносов,а обоснованность самого фонда капитального ремонта нужно проверять

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    Кому писать, что бы нашу область проверили в первую очередь?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Petta

    Кому писать, что бы нашу область проверили в первую очередь?



    Китайскому судье. Может он местных расхитителей на площади выстроит .

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Petta

    Кому писать, что бы нашу область проверили в первую очередь?



    Пиши-не пиши. Всё признают законным и обоснованным.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    ПейсУ меня уже есть платежка на кап.ремонт за январь месяц этого года. Кап.ремонт подорожал на 70 руб, жестко!


    +++ Аппетиты у чиновников не слабые. Нельзя так с людьми.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    А судьи контролёры кто? А то еще больше насчитают.

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