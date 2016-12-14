Обоснованность размеров взносов на капремонт проконтролируют

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Президент России Владимир Путин правительству поручил обеспечить до 1 сентября этого года совершенствование нормативно-правового регулирования региональных программ капремонта в многоквартирных домах, разработку единой методики определения размера предельной стоимости капремонта и создание системы технического учета жилищного фонда. Об этом пишет «Российская газета».

Кроме того, кабмину поручено проконтролировать обоснованность установленных в регионах размеров взносов на капремонт. В свою очередь, руководители высших исполнительных органов власти должны до 1 декабря 2017 года завершить формирование нормативно-правовой базы российских регионов в этой сфере с учетом рекомендаций Минстроя.

Размер взносов, которые платят жители многоквартирных домов на капитальный ремонт по всей стране изменяется по-разному. Например, с июля этого года в Москве взносы повысятся с 15 до 17 рублей за один квадратный метр жилья. В Амурской области взнос на капремонт областное правительство повысило с 6,5 рубля до 7,9 рубля.

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