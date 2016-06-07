Амур.инфо публикует расписание рождественских богослужений в храмах Благовещенска
Празднование Рождества Христова в Благовещенске начнется 6 января, в Рождественский сочельник. Утром этого дня во всех храмах будет совершаться одно из самых красивых и торжественных богослужений — служба Навечерия Рождества. Она состоит из нескольких частей: царских часов, чина изобразительных и вечерни с литургией святителя Василия Великого, сообщает пресс-служба Благовещенской епархии.
В 2017 году в большинстве храмов Благовещенска, включая кафедральный собор, будет проводиться ночная служба. По традиции, прихожане к службе должны подготовиться, заранее исповедаться и причаститься. В единственном храме Благовещенска — Архангельском — исповедь будет проводиться и в сам день Рождества — 7 января с 9 часов утра.
До и после рождественского богослужения духовенство и прихожане будут петь колядки у вертепа — «пещеры» из хвойных веток, в центре которой установлена икона праздника Рождества Христова. Такое народное славление продлится всю святочную неделю — с 7 по 17 января.
9 января, в понедельник, в Благовещенск съедутся священники и прихожане со всей Амурской области — поздравить друг друга, обменяться подарками, вместе помолиться и причаститься из одной чаши. Традиционное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе начнется в 10 утра, возглавит его епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.
Расписание рождественских богослужений и мероприятий в храмах Благовещенска и Благовещенского района
Благовещенский кафедральный собор (пер. Релочный, 15)
6 января, Рождественский сочельник
7:00 – Молебен перед чудотворной Албазинской иконой Божией Матери.
9:00 – Царские часы. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.
17:00 – Всенощное бдение.
23:00 – Народное славление (пение колядок).
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
7 января, Рождество Христово
10:00 – Божественная литургия, по окончании — народное славление (пение колядок).
17:00 – Всенощное бдение.
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Красноармейская, 53)
6 января, Рождественский сочельник
08:00 – Исповедь.
09:00 – Царские часы. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста. Народное славление (пение колядок).
7 января, Рождество Христово
Утреннего богослужения нет. Храм открыт с 8:00.
17:00 – Всенощное бдение.
Гавриило-Архангельский храм подворья Свято-Троицкого мужского монастыря (ул. Горького, 133)
6 января, Рождественский сочельник
09:00 – Исповедь.
10:00 – Царские часы. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.
17:00 – Рождественская утреня.
23:00 – Народное славление (пение колядок).
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста. Народное славление (пение колядок).
7 января, Рождество Христово
09:00 – Исповедь.
10:00 – Божественная литургия, по окончании — народное славление (пение колядок).
17:00 – Всенощное бдение.
Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии подворья Среднебельского женского монастыря (ул. Тополиная, 80)
6 января, Рождественский сочельник
17:00 – Великое повечерие. Утреня.
23:00 – Народное славление (пение колядок).
00:00 – Литургия свт. Иоанна Златоуста.
7 января, Рождество Христово
Утреннего богослужения нет.
11:00 – Народное славление (пение колядок).
Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (с. Белогорье, ул. Мухина, 44)
6 января, Рождественский сочельник
08:00 – Царские часы. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.
22:00 – Начало праздничного богослужения. Всенощное бдение. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Народное славление.
Храм благоверного князя Александра Невского (с. Игнатьево, ул. Советская, 3)
6 января, Рождественский сочельник
9:00 – Царские часы. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.
18:00 – Всенощное бдение.
23:00 – Народное славление (пение колядок).
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
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