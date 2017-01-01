В Благовещенске и Благовещенском районе горели два жилых дома, пострадал человек

Фото: newsy-world.ru

В селе Волково по улице Почтовой загорелся одноэтажный частный жилой дом. Сообщение о возгорании спасателям поступило 4 января в 16:29. Через девять минут они ликвидировали открытое горение. В результате в одной из квартир повредился пол на площади в 1 квадратный метр. Пострадал человек. В Благовещенске двумя часами позже пожарные спасали дом на улице Партизанской.

Сообщение о пожаре по улице Партизанской поступило в 18:31. Произошло возгорание в частном четырёхквартирном одноэтажном жилом доме. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы в составе 11 человек и трёх единиц техники. Через три минуты было ликвидировано открытое горение. В результате пожара в одной из квартир огнём повреждены потолочное перекрытие и внутренняя стена на общей площади 14 квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет.

Причины и виновники пожаров в Благовещенске и Благовещенском районе устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области.

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