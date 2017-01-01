Около 400 новогодних подарков презентуют в Белогорском районе

Фото: vladnews.ru

377 подарков администрации сельсоветов Белогорского района вручат в дни новогодних праздников ветеранам, дошколятам и детям-инвалидам. В Кустанаевском сельсовете сказочные персонажи уже вручили сладости 20 маленьким селянам, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.

В ДК села Белоцерковка провели праздничную елку для дошколят, на которой юным жителям вручили 30 подарков от администрации сельсовета. Еще 57 сладких наборов подарили детям дошкольного возраста в Великокнязевском сельсовете. Администрация Возжаевского сельсовета вручила 120 подарков детям, воспитывающимся в многодетных и малообеспеченных семьях. Помимо этого, члены общественного совета Возжаевки лично поздравили 24 ветерана Великой Отечественной войны.

В Некрасовском сельсовете общественники и работники местного Дома культуры до конца каникул поздравят с Новым годом и Рождеством 90 ребят. А Новинском сельсовете – 30 дошколят. В Васильевском сельсовете закупили подарки для детей с ограниченными возможностями.

Просмотров всего: 97

#дети #Новый год #праздники

распечатать