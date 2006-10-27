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Этиловый спирт больше не будут продавать в розницу

Этиловый спирт больше не будут продавать в розницу
Фото: bongbee.ru

С этого года этиловый спирт, в том числе и в виде фармацевтической субстанции как основы для производства лекарств, не будет ни в каком виде продаваться в розницу. А производители спирта как основы для лекарств должны быть подключены к ЕГАИС, сообщает «Российская газета».

Законы об этом вступили в силу с начала января. Нарушителям правил продажи будут грозить штрафы. Для должностных лиц – в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а на юридических лиц будет налагаться штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей также с конфискацией продукции.

Вторая законодательная новация, вступившая в силу с нового года, связана с тем, что организации, которые производят спирт для изготовления спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий, теперь будут в обязательном порядке учитывать и декларировать объемы производства, поставки и использования спирта для собственных нужд. Также такие организации должны быть оснащены средствами, позволяющими учитывать статистику производства и передавать ее в ЕГАИС.

«Росалкогогольрегулирование начинает упорядочивать рынок медицинского спирта. Норма абсолютно правильная, нельзя было допускать того, чтобы такого рода спирт мог уйти в нелегальный оборот», – констатирует директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Просмотров всего: 710

#торговля

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    такого рода спирт Какого рода? Этиловый спирт не относится к ядам. Кстати, а где он продавался в розницу? Что-то не припомню.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Молодцы. Еще сахар нужно запретить продавать. т.е. продавать его только в тортах.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Да здравствует САМОГОН !

  • 55

    55
    2 часа назад

    Глюки едроссовские продолжаются...

  • СВС

    СВС
    2 часа назад

    борьба с ветряными мельницами. Пили, пьют и будут пить. Всё, что горит и не горит.

  • позитивный

    позитивный
    2 часа назад

    его и раньше продавали в аптеках только по рецептам. например на бесплатную гастроскопию, выписывали рецепт на спирт для обработки прибора. а в 5 литровках как продавали так и продают..

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Victrix

    Молодцы. Еще сахар нужно запретить продавать. т.е. продавать его только в тортах.



    А на варенье? В плодово-ягодный сезон строго по талонам?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А про наркоту и не говорят. Наверно наркотики разрешат употреблять под этот шумок вместо спирта

  • bestolegka

    bestolegka
    2 часа назад

    Скоро воду запретят, что-бы спирт нельзя было разводить )))

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    55Глюки едроссовские продолжаются...


    +++ это не глюки- это хуже.

  • PRO

    PRO
    2 часа назад

    Не далее как вчера видел в подъезде два пустых шкалика из под спиртового раствора Вита -Септ. Продавали и продают.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    paravisтакого рода спирт Какого рода? Этиловый спирт не относится к ядам. Кстати, а где он продавался в розницу? Что-то не припомню.


    В Сов.Гавани в некоторых аптеках продают.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    ктото помнит закон который госдура протолкнула за неделю,а запрет через месяц появился?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Физики из США создали особые "наноиглы" из графена и меди, которые используют энергию электрического тока для превращения углекислого газа (СО2) в молекулы этанола — обычного спирта...

    в среднем, около 60% молекул углекислоты превращается в этанол. .....

    Данная технология получения спирта из воздуха, по словам физиков, уже почти полностью готова к промышленному применению – стоимость подобных катализаторов невысока, и их можно производить в любых количествах.

    https://ria.ru/science/20161013/1479126305.html

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Очередная дуристика.Как пили так и будут пить.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    там этиловый спирт,не МЕТИЛОВЫЙ! этиловый питьевой,метиловый яд,говорят. не знаешь что продается в магазинах

  • 55

    55
    1 час назад

    ольга лебедева
    55Глюки едроссовские продолжаются...


    +++ это не глюки- это хуже.


    Действительно. О последствиях своих решений они вообще не думают.

  • Хмык

    Хмык
    42 минуты назад

    Тупизм. Будто этиловый спирт только алкоголики покупают. А ведь он применяется в самых разных случаях.

  • OT

    OT
    12 минут назад

    Продажа-то только в розницу запрещена, а кому не известно "что запрещено на прилавке, то разрешено под прилавком"?

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