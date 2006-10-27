Этиловый спирт больше не будут продавать в розницу

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С этого года этиловый спирт, в том числе и в виде фармацевтической субстанции как основы для производства лекарств, не будет ни в каком виде продаваться в розницу. А производители спирта как основы для лекарств должны быть подключены к ЕГАИС, сообщает «Российская газета».

Законы об этом вступили в силу с начала января. Нарушителям правил продажи будут грозить штрафы. Для должностных лиц – в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а на юридических лиц будет налагаться штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей также с конфискацией продукции.

Вторая законодательная новация, вступившая в силу с нового года, связана с тем, что организации, которые производят спирт для изготовления спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий, теперь будут в обязательном порядке учитывать и декларировать объемы производства, поставки и использования спирта для собственных нужд. Также такие организации должны быть оснащены средствами, позволяющими учитывать статистику производства и передавать ее в ЕГАИС.

«Росалкогогольрегулирование начинает упорядочивать рынок медицинского спирта. Норма абсолютно правильная, нельзя было допускать того, чтобы такого рода спирт мог уйти в нелегальный оборот», – констатирует директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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