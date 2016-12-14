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В горнолыжном центре Тынды «Усть-Корал» заработала канатная дорога

В горнолыжном центре Тынды «Усть-Корал» заработала канатная дорога
Фото: gazeta-bam.ru

В горнолыжном центре «Усть-Корал» с 3 января заработала канатная дорога. Соответствующее разрешение получено в Ростехнадзоре, подписан акт ввода в эксплуатацию, сообщает газета «БАМ».

«Усть-Корал» является единственным горнолыжным комплексом в Амурской области. Он был открыт в 2007 году. Спортивный объект расположен в черте города. На базе горнолыжного центра работает детско-юношеская спортивная школа. Горнолыжный спуск стал центром притяжения любителей зимних видов спорта и экстрима не только для тындинцев, но и спортсменов Хабаровского края, Якутии. Сезон катания здесь длится с октября по апрель.

Просмотров всего: 303

#отдых #природа #спорт #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    4 часа назад

    вот это хорошо!

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    3 часа назад

    Молодцы!!! Поздравляю Тынду !!! Так держать !!!

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    3 часа назад

    Вот вам живой пример инфраструктуры а не наш разварованный Олежкой Гуменюком или вернее Гавнюком печальный спуск в натальино .....

  • Евлеслав

    Евлеслав
    1 минута назад

    Интересно, а в чью светлую тыкву пришла идея строить канатку в Натальине? Неужели ближе к Благску нет хороших сопок?

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