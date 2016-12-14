В горнолыжном центре Тынды «Усть-Корал» заработала канатная дорога

Фото: gazeta-bam.ru

В горнолыжном центре «Усть-Корал» с 3 января заработала канатная дорога. Соответствующее разрешение получено в Ростехнадзоре, подписан акт ввода в эксплуатацию, сообщает газета «БАМ».

«Усть-Корал» является единственным горнолыжным комплексом в Амурской области. Он был открыт в 2007 году. Спортивный объект расположен в черте города. На базе горнолыжного центра работает детско-юношеская спортивная школа. Горнолыжный спуск стал центром притяжения любителей зимних видов спорта и экстрима не только для тындинцев, но и спортсменов Хабаровского края, Якутии. Сезон катания здесь длится с октября по апрель.

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