По факту пожара на автостоянке в Благовещенске проводят проверку

Фото: 28.mchs.gov.ru

По факту пожара, происшедшего 3 января на теплой автомобильной стоянке Благовещенска, проводится предварительная проверка. По адресу: ул. Горького, 9/1, продолжают работу дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы, эксперты испытательной пожарной лаборатории, оперативно-следственная группа ОМВД, сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области.

«Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, – пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску Иван Копысов. – Неисправность агрегатов и механизмов транспортного средства, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования здания, то есть аварийный режим работы электрооборудования. Не исключается неосторожное обращение с огнем и поджог. Материалы для исследования и установления причины возникновения пожара в ближайшие дни будут направлены в испытательную пожарную лабораторию».

По информации МЧС, здание автостоянки выгорело изнутри по всей площади, сгорела кровля и более 30 автомобилей. Пять автомобилей эвакуированы пожарными и спасателями. Собственники автотранспорта и сумма причиненного огнем ущерба устанавливаются.

Пожар произошел в старом здании и развивался по деревянным конструкциям перекрытия очень быстро. На момент прибытия боевых расчетов пожарных кровля здания горела открытым пламенем. В ликвидации пожара принимали участие боевые расчеты пожарных, спасатели Амурского филиала ДВРПСО, поисково-спасательного отряда Благовещенска, военизированная пожарная команда ДВОКУ – всего 63 человека личного состава и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России – 49 человек и 15 единиц техники.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 3 января вечером в Благовещенске сгорела теплая автостоянка по адресу: ул. Горького, 9/1. Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 22:29 с большим опозданием. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

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#МЧС #пожары #транспорт

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