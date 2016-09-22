Рубль вырос по отношению к доллару и евро

Фото: cdn.tvc.ru

Во вторник, 3 января, в первый день работы Московской биржи начался рост индексов и падения стоимости доллара и евро по отношению к рублю. Так, фондовый индекс (РТС) прибавил более чем 0,8 пункта, ценовой индекс (ММВБ) вырос больше чем на 0,7, пишет «Российская газета».

Доллар упал более чем на 0,2 пункта и торговался чуть выше 61 рубля, а евро снизился на 0,5 пункта и стоил менее 64 рублей на начало торгов. Однако официальный курс валют, который Центробанк установил 31 декабря 2016 года, останется прежним до 9 января 2017 года включительно. Согласно этому курсу, доллар стоит 60,65 рубля, а евро – 63,81.

В конце декабря 2015 года доллар стоил 73,59 рубля, а евро - 80,43 рубля. Курс рубля в прошлом году поднялся на 20,1 процента по отношению к доллару, а к евро - на 24,7 процента (данные Московской биржи).

Московская биржа будет работать с 3 по 6 января. На Рождество торги закроют.

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#экономика

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