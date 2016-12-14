Благовещенца смутил баннер на главной площади города

В снежном городке Благовещенска на новогодних праздниках появился нестандартный баннер для фотографирования. Неизвестные установили картину, на которой изображен агрессивный по виду Дед Мороз, делающий тату обнаженной блондинке с пышными формами. Вместо лица девушки и дедушки зияли дыры, куда предлагалось желающим поместить собственное лицо. Художество не понравилось одному из благовещенцев.

«2 января в полдень пришли с детьми кататься на горках и тут увидели этот баннер рядом с большими горками. Тут куча детей, рядом не совсем красивая картинка. У меня самого трое детей, поэтому увиденное мне не понравилось. Мой 9-летний сын встал рядом с плакатом и спросил: "А что это такое?" Было неприятно», – рассказал житель Благовещенска Максим.

В пресс-службе мэрии города пояснили, что в тот же день о нарушении жители сообщили в администрацию. Во вторник утром, 3 января, на место выехала комиссия, однако баннер неизвестные уже разломали и выбросили.

«Когда мы приехали, тантамареска – это так называются баннеры для фотографирования, валялась возле общественного туалета в разобранном виде. Конечно, в снежном городке картина была размещена без разрешения. Для того чтобы получить разрешение, необходимо официально обратиться с заявлением в администрацию. Нарушитель будет найден и привлечен к ответственности», – сказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, сотрудники администрации обратились к жителям города с просьбой о подобных «хулиганствах» сообщать в полицию.

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