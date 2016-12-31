В Благовещенске сгорела автостоянка такси (видео)

Фото: 28.mchs.gov.ru

В Благовещенске сгорела теплая автостоянка на пересечении улиц Горького и Партизанской. По информации пресс-службы управления МЧС по Амурской области, сообщение о пожаре в дежурную часть поступило во вторник, 3 января, в 22:29. Пожару по адресу: ул. Горького, 9/1, был присвоен повышенный ранг опасности.

Как сообщили очевидцы, по этому адресу также находился офис такси «Максим» и множество других организаций.

«Там заправка, автомойка новая. Раньше была на улице, а теперь она в гаражах. Авторазбор там горит. Так что человек очень много денег потеряет, если это все не застраховано», – рассказал читатель Амур.инфо Максим, приславший в редакцию видео пожара.

«Там автостоянка, плюс такси "Максим" была, и машины они там ставили, авторемонт. Короче, все сгорело. Мы стояли. Уже до заправки огонь пошел, мы уехали», – сообщил другой очевидец.

В ликвидации пожара принимали участие шесть боевых расчетов пожарных, пожарно-компрессорная станция, водовозка, дежурная смена поисково-спасательного отряда амурского филиала ДВРПСО, ГОЧС Благовещенска, а также военизированная пожарная команда ДВОКУ – всего 35 человек личного состава.

По прибытии подразделений к месту пожара на территории автостоянки открытым пламенем горела кровля бокса, она оказалась из легко горимого материала. Ситуация осложнялась и тем, что о пожаре спасателям сообщили с большим опозданием. Помимо ликвидации огня, им приходилось эвакуировать автомобили из бокса, а также обеспечивать защиту рядом стоящего административного здания. В 00:13 открытое горение было ликвидировано.

По информации Амур.инфо, на стоянке сгорели более 50 автомобилей. На месте происшествия работали дознаватели надзорной деятельности. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства и виновника происшествия.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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#МЧС #пожары #транспорт

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