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В Благовещенске сгорела автостоянка такси (видео)

В Благовещенске сгорела автостоянка такси (видео)
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Благовещенске сгорела теплая автостоянка на пересечении улиц Горького и Партизанской. По информации пресс-службы управления МЧС по Амурской области, сообщение о пожаре в дежурную часть поступило во вторник, 3 января, в 22:29. Пожару по адресу: ул. Горького, 9/1, был присвоен повышенный ранг опасности.

Как сообщили очевидцы, по этому адресу также находился офис такси «Максим» и множество других организаций.

«Там заправка, автомойка новая. Раньше была на улице, а теперь она в гаражах. Авторазбор там горит. Так что человек очень много денег потеряет, если это все не застраховано», – рассказал читатель Амур.инфо Максим, приславший в редакцию видео пожара.

«Там автостоянка, плюс такси "Максим" была, и машины они там ставили, авторемонт. Короче, все сгорело. Мы стояли. Уже до заправки огонь пошел, мы уехали», – сообщил другой очевидец.

В ликвидации пожара принимали участие шесть боевых расчетов пожарных, пожарно-компрессорная станция, водовозка, дежурная смена поисково-спасательного отряда амурского филиала ДВРПСО, ГОЧС Благовещенска, а также военизированная пожарная команда ДВОКУ – всего 35 человек личного состава.

По прибытии подразделений к месту пожара на территории автостоянки открытым пламенем горела кровля бокса, она оказалась из легко горимого материала. Ситуация осложнялась и тем, что о пожаре спасателям сообщили с большим опозданием. Помимо ликвидации огня, им приходилось эвакуировать автомобили из бокса, а также обеспечивать защиту рядом стоящего административного здания. В 00:13 открытое горение было ликвидировано.

По информации Амур.инфо, на стоянке сгорели более 50 автомобилей. На месте происшествия работали дознаватели надзорной деятельности. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства и виновника происшествия.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Просмотров всего: 7258

#МЧС #пожары #транспорт

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    Ну вообще то "офис такси максим" находится по адресу - кому надо тот знает-в городе он один. Во вторых никаких машин "такси максим" на той стоянке быть не может, ибо эта фирма не имеет в своём "штате" автомобилей. В третьих на той стоянке всегда стояли машины такси онлайн - одного из двух онлайнов. И по моему до кучи 424242. Или они с ними как то "скооперировались".

    Почему так часто максим стали упоминать? Больше такси нету? И кстати кто именно сказал, что там эта фирма? С указанием имён, фамилий. А если этого нет, то может и не стОит бежать впереди паровоза и печатать непровереные данные?

  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    Я даже не думаю, что справедливо тогда написать не "многие другие организации", а конкретно "поименно" сказать какие именно. А то попахивает спланиоованной дезинформацией. Совпадение?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    "Максимку" заказали!

  • дарина75

    дарина75
    3 часа назад

    успокойтесь,не было там Организации такси "Максим"!База такси "Онлайн" там находится.

  • армагедон

    армагедон
    3 часа назад

    Ох уж эти очевидцы)))) тоже создалось впечатление травли такси Максим

  • Paradise

    Paradise
    2 часа назад

    Какая партизанская? Горького-Первомайская !!!!

  • Кэссик

    Кэссик
    2 часа назад

    Господи,да что все к этому максиму докопались. Быдла хватает в любой организации. Заказывайте машину премиум ,поедете с нормальными людьми,но рублей на 20 дороже.

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    сейчас сижу и думаю - ну ладно -упоминание про такси -это как бы слова очевидца, типа мы этого не утверждали. Ну тогда может было бы "политкорректно" напсиать так -по словам очевидца там находился офис или еще что одной из фирм такси.

  • GReeNbI4

    GReeNbI4
    2 часа назад

    Кто вообще на такси Максим катается? Каждый вызов такси - лотерея - приедет или совсем хлам или хлам но не совсем. Ради экономии в 10 рублей, стоит ли связываться?

  • армагедон

    армагедон
    2 часа назад

    GReeNbI4Кто вообще на такси Максим катается? Каждый вызов такси - лотерея - приедет или совсем хлам или хлам но не совсем. Ради экономии в 10 рублей, стоит ли связываться?


    А где не хлам? Кроме престижа, естественно

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    премьера

  • армагедон

    армагедон
    1 час назад

    бабаягапремьера


    Перепутала, я его и имела ввиду, но утром рано на нем не уедешь, и автокресло для годовалого ребенка у них нет, а в максиме предоставляли машину с креслом, может я что-то не так делаю, но мне норм машины в максиме приезжают, я заранее предупреждаю, что с маленьким ребенком и прошу адекватного водителя, не кареты, конечно приезжают, но вполне нормальное авто для поездки

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Все как в Париже...

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    По мне так заказуха. И пожар заказан конкурентами, и статейка тоже проплачена вовремя

  • Алекsей

    Алекsей
    54 минуты назад

    Цена на услуги такси в результате поднимется наверное

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 минута назад

    Зачем указывать название Максим если у них нет своего автопарка....все в аренде, указывайте тогда фамилию хозяина машин да и все....а дураков во всех такси хватает, так как водители бегают из одного такси в другое

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