СМИ: названа средняя зарплата китайских топ-менеджеров на госпредприятиях

Фото: ria.ru

Средний уровень дохода руководителей китайских государственных предприятий составляет порядка 600 тысяч юаней в год (около 86 тысяч долларов США), пишет РИА Новости, со ссылкой на экономическую газету «Мэйжи цзинцзи синьвэнь».

По информации издания, об этом говорится в опубликованных данных Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Госсовета КНР. Максимальный уровень дохода среди руководства предприятий центрального подчинения был отмечен у двух человек, включая председателя правления China Merchants Group, зарабатывающих (до вычета налогов) в год 1,2 миллиона юаней (примерно 173 тысячи долларов США).

Отмечается, что средний уровень дохода руководства предприятий центрального подчинения варьируется по стране от 500 до 700 тысяч юаней. Всего в стране насчитывается 40 руководителей с годовым доходом более 800 тысяч юаней, 15 – с доходом свыше выше 1 миллиона юаней. При этом встречаются руководители с годовой зарплатой в размере 40 тысяч юаней.

Для сравнения, годовой доход до вычета налогов председателя правления листинговой компании Fangda Group Чжун Чунъу составляет 20,2 миллиона юаней (примерно 2,9 миллиона долларов США).

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#Китай #работа #экономика

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