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Благовещенцы встретились на детском новогоднем празднике (фото)

Благовещенцы встретились на детском новогоднем празднике (фото)

3 января в центре Благовещенска было празднично. Несмотря на морозную погоду, на площади имени Ленина прошёл ряд весёлых детских мероприятий. К 14 часам там собрались более пятисот человек. Автомобильная стоянка была забита. Изначально организаторы детского праздника собирались устроить сегодня конкурс на костюмированные наряды, но их оказалось мало, и конкурс решили не проводить.

В празднике на площади Ленина участвовали 15 артистов Городского дома культуры, одетых в костюмы ростовых кукол известных сказочных героев – Кощея Бессмертного, Бабы Яги, Богатыря и многих других. Но главным героем был разноцветный Петух, руководящий праздником. Все водили хоровод, потом разошлись на пять площадок, где организовали разные игры.

Детям раздавали сладкие подарки, были и Дед Мороз со Снегурочкой – они приехали в санях, запряжённых лошадью.

«Несмотря на то, что такая холодная погода, мы вывели детей на прогулку, хотя не знали даже, что будет представление. Будем гулять, чтобы дома не сидеть. В рабочее время получается мало с детьми погулять, а вот в праздники вышли», – поделилась горожанка Лилия Мостепаненко.

Многие благовещенцы отмечали, что надоело сидеть дома и душа требует мороза, свежего воздуха и активных игр – активного продолжения праздника.

Подробнее о мероприятии расскажет Наталья Шлямова в рубрике «Культпросвет».

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#дети #праздники #конкурсы #культура #отдых

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