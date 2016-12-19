В Благовещенск на турнир по спортивной гимнастике приедет команда из Филиппин

12 января в Благовещенске стартует турнир городов Сибири и Дальнего Востока по спортивной гимнастике на призы мэра города. Ожидается, что в соревнованиях примут участие гимнасты из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Якутска, Читы, Зеи, Белогорска, Райчихинска и Благовещенска. Будут и иностранные команды.

«Мы предполагаем, что будет более ста участников, — сказал председатель федерации спортивной гимнастики Амурской области Георгий Вагнер. – Уже не первый год на соревнования в Благовещенск приезжают спортсмены из-за рубежа. В этот раз ждём гостей из Монголии и Филиппин».

В качестве почётных гостей на соревнования приедут член президиума федерации спортивной гимнастики России Александр Козик из Новосибирска и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 1988 года в Сеуле Елена Шевченко, сообщает amursport.ru.

Парад открытия турнира на призы мэра Благовещенска начнётся 12 января в 18 часов. Соревнования будут проходить 13, 14 и 15 января в зале Амурской ДЮСШ по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 46.

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