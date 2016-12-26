За неделю в Приамурье изъяли 280 литров «боярышника»

Фото: kazanfirst.ru

С 23 декабря в РФ приостановлена торговля непитьевым алкоголем. В Амурской области ежедневно специалисты Роспотребнадзора выходят в рейды. С 26 декабря по 2 января проверено 355 объектов торговли. Выявлено 2 583 штуки (279,2 литра) продукции, запрещённой к реализации.

Только за 2 января проверено 59 торговых точек, арестовано 534 продукта общим объёмом 74,25 литра.

За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, предусмотрено административное наказание в виде штрафа (для юридического лица от 30 000 до 40 000 рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения.

Мероприятия по надзору за оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в области продолжаются. Специалисты напоминают, что приобретать алкогольную продукцию рекомендуется строго в стационарных в предприятиях торговли. Приобретение алкогольной продукции с рук, через Интернет, алкогольной продукции неизвестного происхождения, суррогата алкоголя может быть опасно для здоровья.

О фактах продажи спиртосодержащей непищевой продукции следует сообщать по телефону дежурного сотрудника управления Роспотребнадзора по Амурской области: 52-56-29.

Просмотров всего: 314

#закон #торговля

распечатать