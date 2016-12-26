Амурчанин украл ёлку в ресторане Якутска

Фото: topnews-ru.ru

В полицию Якутска обратился администратор одного из ресторанов, который сообщил, что неизвестными была похищена елка, украшавшая вход в заведение. Участковый в ходе поквартирного обхода установил, что к краже причастен 38-летний уроженец Амурской области.

Выяснилось, что подозреваемый пытался продать ёлку в Якутске, но не успел этого сделать. Ёлка изъята и вновь украшает вход в здание ресторана.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, ранее мужчина уже привлекался за кражу, сообщает управление МВД России по Республике Саха (Якутия).

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