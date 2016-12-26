Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:44 0

Амурчанин украл ёлку в ресторане Якутска

Амурчанин украл ёлку в ресторане Якутска
Фото: topnews-ru.ru

В полицию Якутска обратился администратор одного из ресторанов, который сообщил, что неизвестными была похищена елка, украшавшая вход в заведение. Участковый в ходе поквартирного обхода установил, что к краже причастен 38-летний уроженец Амурской области.

Выяснилось, что подозреваемый пытался продать ёлку в Якутске, но не успел этого сделать. Ёлка изъята и вновь украшает вход в здание ресторана.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, ранее мужчина уже привлекался за кражу, сообщает управление МВД России по Республике Саха (Якутия).

Просмотров всего: 727

#Дальний Восток #Новый год #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В новогоднюю ночь благовещенец оставил горожан без золота и денег
Общество

109 юных жителей Белогорского района до 10 января получат сладкие подарки
Происшествия 2

В Китае смог остановил движение транспорта
Происшествия

За сутки в Приамурье произошёл один пожар