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В ночь на 4 января на Дальнем Востоке можно увидеть звездный дождь

В ночь на 4 января на Дальнем Востоке можно увидеть звездный дождь
Фото: ria.ru

Пик метеорного потока, который называется Квадрантиды, приходится на вторую половину ночи с 3 на 4 января. Мощность этого «новогоднего звездного дождя» составляет от 40 до 200 единиц в час. Метеоры сгорают на высоте около 80 километров, пишет «Российская газета».

В этом году любителей наблюдать за звездами ждет довольно удачное для наблюдений время: растущая Луна еще не достигнет и четверти фазы. Кроме того, она скроется за горизонтом до полуночи. Остается лишь надеяться на ясное безоблачное ночное время, рассказывает крымский физик, астроном Александр Якушечкин.

Наблюдать его можно только лишь в северной части полушария Земли. Что касается России, то здесь Квадрантиды увидят на Дальнем Востоке и востоке страны.

Впервые Квадрантиды описал итальянец Антонио Брукаласси, который 2 января 1825 года написал о том, что «атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд».

Позднее астрономы убедились, что поток является ежегодным.

Метеорный поток Квадрантиды действует с 28 декабря по 7 января. Максимум его активности выпадает обычно в ночь с 3 на 4 января, сообщил астроном. Скорость метеоров относительно Земли около 41 км/сек. — выше, чем у Геменид, но меньше, чем у метеоров августовского потока Персиды.

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#космос #наука

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