В новогоднюю ночь благовещенец оставил горожан без золота и денег

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1 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» поступило сообщение о том, что у двух молодых людей 1990 года рождения неизвестные отобрали несколько сотовых телефонов, золотую цепочку, деньги и банковскую карту. Преступление было совершено недалеко от подъезда жилого дома по улице Ленина областного центра.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, на розыск подозреваемых немедленно отправились уличные наряды полиции. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к совершению преступления. Молодой человек 1996 года рождения был задержан.

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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