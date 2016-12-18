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В новогоднюю ночь благовещенец оставил горожан без золота и денег

В новогоднюю ночь благовещенец оставил горожан без золота и денег
Фото: 5portal.ru

1 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» поступило сообщение о том, что у двух молодых людей 1990 года рождения неизвестные отобрали несколько сотовых телефонов, золотую цепочку, деньги и банковскую карту. Преступление было совершено недалеко от подъезда жилого дома по улице Ленина областного центра.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, на розыск подозреваемых немедленно отправились уличные наряды полиции. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к совершению преступления. Молодой человек 1996 года рождения был задержан.

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Просмотров всего: 1454

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Raizman

    Raizman
    3 часа назад

    Один двадцатилетний ограбил двух двадцатишестилетних. Куда мир катится...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Он им сказал, что ему двадцать семь)))))

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