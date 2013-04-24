С начала года в России действуют новые правила перевозки детей в автомобилях

Фото: auto-2017.ru

C 1 января 2017 года в России вступили в силу новые правила по перевозке детей в легковых автомобилях. Речь идет о ряде основных условий, применимых к детям до 12 лет, сообщают «Автоновости дня». К тому же для покупки автокресел могут разрешить использовать маткапитал.

Согласно обновлённым ПДД, пишет Аuto-2017, перевозка детей в автомобиле без специального кресла возможна уже при достижении ими 7-летнего возраста. Ранее это было разрешено, если ребёнку исполнилось 12 лет. Однако новая поправка требует, чтобы малыш обязательно находился на заднем ряду сидений и был пристёгнут ремнём безопасности.

Ещё одно важное изменение, которое вступило в силу, запрещает оставлять дошкольника одного в салоне транспортного средства. Даже если взрослому нужно отлучиться всего на несколько секунд, он обязан взять его с собой, поскольку человек младше 7 лет беззащитен при возникновении критической ситуации.

Тем родителям, кто решил оставить детей машине одних без присутствия рядом совершеннолетнего лица, полагается штраф в размере 500 рублей. Причём эта мера может быть ужесточена. В Административный кодекс в ближайшее время хотят ввести ещё большее наказание за оставление малолетнего лица в транспортном средстве: денежный штраф в размере трёх-пяти тысяч рублей; лишение водительских прав сроком на 12-24 месяцев в случае повторного нарушения.

Для тех, кто не соблюдает правила перевозки детей до 12 лет и игнорирует использование детских удерживающих устройств, предусмотрены не менее солидные штрафы размером до 3 тысяч рублей. При этом правонарушением будет считаться не только движение на автомобиле, в салоне которого есть ребёнок, но нет автокресла. Неверное крепление подобного устройства также начнут наказывать денежной выплатой в пользу государства.

С начала января 2017 года также вступает запрет на использование бустеров и различных адаптеров для особого крепления ремней безопасности. Теперь перевозящий детей автомобиль должен быть оборудован только автокреслами и автолюльками. Связано это с тем, что бустеры не защищают при боковых ударах, а при лобовом столкновении велик шанс получения повреждений внутренних органов.

Учебным организациям также нужно будет учитывать ещё одну поправку в ПДД. Она относится к перевозке группы детей, до которой может быть допущен лишь транспорт не старше 10 лет.

Кроме того, российское правительство всерьез озаботилось качеством детских автокресел. Производители и дистрибьюторы подобных устройств будут постоянно проверяться Роспотребнадзором, Таможенной службой и другими ведомствами на наличие соответствующих сертификатов качества. Связано это с тем, что около 90 % детских автокресел на российском рынке не отвечают всем нормам и требованиям безопасности.

Кабинет министров рассматривает поправки и в закон о материнском капитале, согласно которым можно будет оплатить покупку детского удерживающего устройства и из этих средств, так как стоимость многих хороших моделей автокресел составляет 2-3 среднемесячные зарплаты.

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#дети #здоровье #транспорт

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