109 юных жителей Белогорского района до 10 января получат сладкие подарки

Фото: пресс-служба Белогорского района

В Белогорском районе проходит акция «Новый год в каждый дом». Дед Мороз и Снегурочка по Белогорскому району передвигаются в «Автоклубе» межпоселенческого социокультурного центра. Сладкий подарок от главы района в этом году получат дети с ограниченными физическими возможностями, проживающие в 109 семьях. Для этих целей из районного бюджета выделено порядка 80 тысяч рублей.

Как отметили в отделе культуры администрации района, по данным на 3 января, Дед Мороз со Снегурочкой поздравили 92 маленьких сельчан из 13 населённых пунктов муниципалитета.

«Дети очень хорошо реагируют – с радостью, особенно дошколята и младшеклассники. К более старшим ребятишкам ищем особый подход. Для каждого из наших подопечных сказочные герои делают новогоднее поздравление с вручением подарка», – отметила директор МСМЦ Белогорского района Наталья Ермакова.

В прошлом году в рамках подобной выездной акции адресные поздравления получили дети, проживающие в многодетных семьях и семьях, относящихся к группе риска, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.

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#Новый год #праздники

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