В Китае смог остановил движение транспорта
В Пекине остановлено движение автотранспорта на шести скоростных шоссе. Причина – смог. Об этом сообщает «Российская газета». Снижение уровня загрязнения синоптики обещают не раньше четверга.
Сейчас в столице Китая действует повышенный, оранжевый, уровень угрозы загрязнения воздуха. Концентрация опасных для здоровья мелких твердых частиц ПМ-2,5 составляет 400 микрограмм на кубический метр. При этом безопасная норма содержания в воздухе данных частиц не должна превышать 25 микрограмм на кубический метр.
Столичные власти ограничили движение автотранспорта с высоким уровнем выбросов, а также приостановили работу нескольких строек и предприятий. Детям, пожилым людям и лицам с заболеваниями органов дыхания рекомендовано воздержаться от длительного пребывания вне помещений.
Сообщается, что оранжевый уровень опасности ввели еще 30 декабря прошлого года.
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