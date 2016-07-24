В Китае смог остановил движение транспорта

Фото: www.aif.ru

В Пекине остановлено движение автотранспорта на шести скоростных шоссе. Причина – смог. Об этом сообщает «Российская газета». Снижение уровня загрязнения синоптики обещают не раньше четверга.

Сейчас в столице Китая действует повышенный, оранжевый, уровень угрозы загрязнения воздуха. Концентрация опасных для здоровья мелких твердых частиц ПМ-2,5 составляет 400 микрограмм на кубический метр. При этом безопасная норма содержания в воздухе данных частиц не должна превышать 25 микрограмм на кубический метр.

Столичные власти ограничили движение автотранспорта с высоким уровнем выбросов, а также приостановили работу нескольких строек и предприятий. Детям, пожилым людям и лицам с заболеваниями органов дыхания рекомендовано воздержаться от длительного пребывания вне помещений.

Сообщается, что оранжевый уровень опасности ввели еще 30 декабря прошлого года.

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