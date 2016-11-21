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Сегодня, 14:18 3

Россия включена в список из семи государств с развивающейся экономикой, привлекательных для инвестиций

Россия включена в список из семи государств с развивающейся экономикой, привлекательных для инвестиций
Фото: tass.ru

В 2017 году Россия станет одной из самых привлекательных стран для совершения инвестиций. Кроме нее, в списке ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По версии агентства, Россия вошла в список из семи государств с развивающейся экономикой – также это ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия, – которые в течение года будут являться наиболее популярными среди инвесторов.

«Российский рубль – это главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах тех государств, где действует низкая процентная ставка, а также покупают ценные бумаги с высоким доходом», – отмечает Bloomberg.

Агентство также приводит оценки швейцарского банка UBS, согласно которым потенциальный доход от торговли российской валютой может достичь 26 % в течение ближайших 12 месяцев, что является максимальным показателем среди развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

По мнению Bloomberg, инвесторов в этом году будут привлекать те развивающиеся страны, где наблюдается улучшение политического климата, а также активы на рынках которых менее уязвимы к внешним негативным факторам, таким, как повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США и экономические риски, связанные со скорым вступлением Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов.

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#экономика

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Комментарии
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  • Алекс К

    Алекс К
    4 часа назад

    россию сравнивать с чили и индонезией....какой позор

    а все потому что доходы у граждан только на питание и хватает

  • лань

    лань
    1 час назад

    Надо же страна с развивающей экономикой,а я думала мы впереди планеты всей,вот дожились...лучше бы не писали ---расстроилась....

  • Гыга

    Гыга
    36 минут назад

    лань

    Надо же страна с развивающей экономикой,а я думала мы впереди планеты всей,вот дожились...лучше бы не писали ---расстроилась....



    А не надо расстраиваться. По сравнению с 90-ми мы реально такой скачек сделали...

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