Россия включена в список из семи государств с развивающейся экономикой, привлекательных для инвестиций

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В 2017 году Россия станет одной из самых привлекательных стран для совершения инвестиций. Кроме нее, в списке ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По версии агентства, Россия вошла в список из семи государств с развивающейся экономикой – также это ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия, – которые в течение года будут являться наиболее популярными среди инвесторов.

«Российский рубль – это главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах тех государств, где действует низкая процентная ставка, а также покупают ценные бумаги с высоким доходом», – отмечает Bloomberg.

Агентство также приводит оценки швейцарского банка UBS, согласно которым потенциальный доход от торговли российской валютой может достичь 26 % в течение ближайших 12 месяцев, что является максимальным показателем среди развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

По мнению Bloomberg, инвесторов в этом году будут привлекать те развивающиеся страны, где наблюдается улучшение политического климата, а также активы на рынках которых менее уязвимы к внешним негативным факторам, таким, как повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США и экономические риски, связанные со скорым вступлением Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов.

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