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За сутки в Приамурье произошёл один пожар

За сутки в Приамурье произошёл один пожар
Фото: 28.mchs.gov.ru

2 января спасатели Амурской области оказывали помощь населению восемь раз. Шесть раз спасатели выезжали по вызовам в Благовещенске, два – по области. Во всех случаях оказывалась помощь по вскрытию дверей. За сутки зарегистрирован один пожар.

Пожар произошел в Константиновском районе. В селе Константиновка горел автомобиль. Огнеборцы ПЧ-59 справились с возгоранием за пять минут. Огнем повреждён моторный отсек автомобиля. Рядом стоящий жилой дом и гараж удалось спасти. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Амурской области обращается с убедительной просьбой ко всем жителям: во избежание трагических последствий необходимо быть особенно внимательными к соблюдению требований пожарной безопасности; своевременно сообщить о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или возгорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

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#МЧС #пожары #происшествия

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