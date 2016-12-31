В Амурской области зарегистрированы три новых случая гриппа

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По данным еженедельного мониторинга, в Амурской области сложилась стабильная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 17,1 %. Эпидемические пороги на административных территориях области не превышены.

Из числа заболевших ОРВИ 76,8 % приходится на детей до 17 лет, среди них наибольший удельный вес по-прежнему составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, и школьники, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость по прежнему определяют вирусы не гриппозной этиологии, среди населения циркулируют вирусы парагриппа, адено – и РС-вирусы, зарегистрировано 3 случая лабораторно подтверждённого гриппа, состояние больных удовлетворительное, все получают необходимое лечение.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями ниже среднемноголетнего уровня на 34 %. При этом наряду с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения, что требует соблюдения основных мер профилактики.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний уровень, однако продолжается традиционная для этого времени года циркуляция кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов), в связи с чем управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость соблюдения основных мер профилактики острых кишечных инфекций.

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#жизнь #здоровье

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