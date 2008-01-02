В Благовещенске в новогодние каникулы проходят десятки праздничных мероприятий

Со 2 по 14 января 2017 года

Дата/время Место проведения Наименование

2.01-8.01, 13:00-15:00 Площадь им. В.И. Ленина «С Новым годом, Благовещенск!» - выступление аниматоров в костюмах ростовых кукол

2.01-08.01 10.00-16.00 МДЮБ им. А.Чехова, ул. Комсомольская,3 Мультмарафон «Расскажи нам, ёлочка, сказку!»

2.01 -08.01 10.00-16.00 МДЮБ им. А.Чехова,ул. Комсомольская,3 Игротека в библиотеке (настольные игры) «ИгроЛенд»

2.01 10.00-16.00 Библиотечный информ центр ул. Ленина,72 Сказочный марафон «Приоткроем в сказку дверь…»

2.01 в 10.00 МДБ им. П.Комарова, ул. Лазо, 42 «Стань читателем»

2.01 в 12.00 МДБ им. П.Комарова, ул. Лазо, 42 Мультимедийный час «Куда уходит старый год»

2.01 в 12.00 МДЮБ им. А.Чехова,ул. Комсомольская,3 Час творчества «Весь мир наполнен чудесами»

2.01 в 13.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная,124/3 Мастер-класс «Зимний пейзаж»

2.01 в 14.00 МБ «Багульник», п.Моховая Падь, Литер-2 Громкие чтения «Расскажи нам, ёлочка, сказку!»

2.01 в 14.00 МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157 Мультфейерверк «Когда зажигается елка»

2.01 в 14.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная,124/3 Викторина «Новогодние загадки»

2.01 в 15.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная,124/3 Мастер-класс «Символ наступающего года»

2.01 в 15.00 МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128 Викторина «Как на ёлкины именины…»

3.01-08.01, кроме 7.01 отдел ДПИ МБУК «ГДК», ул.Красноармейская, 159/3 Экскурсионная развлекательная программа Дома ремесел «Фабрика Дедушки Мороза»

3.01 в 14:00 Площадь им. В.И. Ленина Детское новогоднее представление

3.01 в 11.00 МБ с. Белогорье, ул. Рёлочная, 22 Кинозал

3.01 в 12.00 МДБ им. П.Комарова, ул. Лазо, 42 Викторина «Забавные задачки Деда Мороза»

3.01 в 12.00 Муниципальный библиотечный центр, ул. Ленина,72 Мастер-класс «Я рисую Новый год»

3.01 в 12.00 МДЮБ им. А.Чехова, ул. Комсомольская,3 Мастер-класс «Новогодние мастерилки»

3.01 в 12.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 Игра-викторина «Веселый сугроб»

3.01 в 12.00 МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная,1 Игра-викторина «Новогодняя карусель»

3.01 в 12.00 МБ «Дом семьи»,ул. Пионерская, 157 Мастер-класс «Изготовление обереговой куклы Ангел»

3.01 в 12.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 Мастер-класс «Снежинка»

3.01 в 14.00 МБ «Багульник», п.Моховая Падь, Литер-2 Викторина «В гостях у 12 месяцев»!

3.01 в 14.00 МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22 Игровая программа «Новогодняя карусель»

3.01 в 15.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 Мастер-класс «Добрый ангел»

3.01 в 15.00 МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128 Детская развлекательная программа «В царстве славного Мороза»

3.01 в 16.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 Тематический просмотр детского кино «Сказочный серпантин»

3.01 в 12:00 с. Белогорье, ДК с.Белогорье,ул. Релочная,22 Детский новогодний утренник для дошкольников

3.01 в 19:00 с. Плодопитомник, ДК, ул. Центральная,1 Дискотека «Ёлочки-иголочки»

3.01 в 16.00 ОКЦ, ул. Ленина, 100 Новогодняя сказка «12 месяцев»

4.01 в 16.00 ОКЦ, ул. Ленина, 100 Новогодняя сказка «12 месяцев»

4.01 в 11.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 Мультпарад «Новый год – круглый год!»

4.01 в 12.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 Мастер-класс «Краса и гордость птичьего двора»!»

4.01 в 12.00 МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3 Творческая мастерская «И качаются игрушки: флаги, звездочки, хлопушки»»

4.01 в 12.00 МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128 Развлекательная программа «Новогодняя чехарда»

4.01 в 12.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 Беседа «Жил-был Дедушка Мороз»

4.01 в 12.00 МБ с. Плодопитомник,ул. Центральная,1 Мастер-класс «Рождественский подарок»

4.01 в 12.00 МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2 Книжно-иллюстративная выставка «Новогодний фейерверк»

04.01 в 13.00 МБ «Солнечная», ул.Пограничная, 124/3 Литературная игра «В гостях у сказки»

4.01 в 14.00 МБ «Багульник»,Моховая Падь, Литер-2 Беседа «Как встречают Новый год люди всех земных широт»

4.01 в 14.00 МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157 Историческая мозаика «Игрушек новогоднее мерцание»

4.01 в 15.00 МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3 Мастер-класс «Рождественский ангел»

4.01 в 16.00 МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3 Детская развлекательная программа «Как-то раз под Новый год»

4.01 в 18:00 Зал ГДК, ул. Ленина,144 Молодёжный вечер «DJ Дед Мороз»

5.01 в 12.00 МБ «Багульник», Моховая падь, Литер-2 Спортивно-игровая программа

5.01 в 12.00 МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128 Мультимедийный час «Как встречают Новый год люди всех земных широт»

5.01 в 12.00 МДЮБ им. А. П. Чехова.ул. Комсомольская,3 Мастер-класс «Снежный шар»

5.01 в 12.00 МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157 Новогодние приключения в стране литературных героев «В царстве славного Мороза»

5.01 в 12.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 Рождественские чтения «Волшебный праздник Рождества»

5.01 в 12.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 Книжная выставка «Рождества волшебные мгновенья…»

5.01 в 12.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская, 6 Игровая программа «Волшебный тир, полный тайн и загадок»»

5.01 в 12.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 Рождественские чтения «Волшебный праздник Рождества!»

5.01 в 12.00 МДЮБ им. А. П. Чехова,ул.Комсомольская,3 Час весёлых затей «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!»

5.01 в 12.00 Библиотечный информационный центр, ул. Ленина,72 Мастер-класс «Рождественская сказка»

5.01 в 13.00 МБ «Диалог», ул. Политехническая. 46 Литературный аукцион «Рождественские встречи»

5.01 в 13.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 Литературные игры, конкурсы, новогодние забавы «Новогодняя чехарда»

5.01 в 14.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 Виртуальное путешествие «Новогодняя карта мира»

5.01 в 14.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 Тематический просмотр детского кино «Сказочный серпантин»

5.01 в 14.00 Спортзал МБОУ №23, п. Моховая Падь Спортивно-игровая программа «Веселые снежинки»

5.01 в 14.00 МБ с. Садовое,ул. Садовая,1 Мастер-класс «Вырос лес белый весь»

5.01 в 14.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 Час истории «Пешком в историю»

5.01 в 15:00 ДК с.Садовое, ул. Садовая,1 Показ мультфильмов «С Новым годом!»

5.01 в 15:00 ДК с.Плодопитомник, ул. Центральная,1 Концерт с игровой программой «Ирония судьбы, или с Новым годом!»

5.01. в 16:00 ДК с.Садовое, ул. Садовая,1 Рождественские колядки «Сею, вею, посеваю…»

5.01, в 16.00 ОКЦ, ул. Ленина, 100 Спектакль ростовых кукол с игровой программой у елки «Новогодний мультконцерт»

5.01 в 12.00 Структурное подразделение ОКЦ,ул. Кузнечная, 210 Концерт вокальной группы «Здравушка» – «Рождественские посиделки»

5.01 в 11.30 Структурное подразделение ОКЦ,ул. Чайковского, 191 Мастер-класс «Рождественский сувенир»

6.01 в 12.00 Структурное подразделение ОКЦ,ул. Кузнечная, 210 Концерт творческих коллективов

6.01 в 11.30 Структурное подразделение ОКЦ,ул. Кузнечная, 210 Мастер-класс «Рождественский сувенир»

6.01 в 14.00 Структурное подразделение ОКЦ,ул. Калинина, 82/2 Развлекательная программа «Рождественский калейдоскоп»

06.01 10.00-16.00 Библиотечный информцентр ул.Ленина,72 Мультфейерверк «Сказочные новогодние приключения»

6.01 в 11.00 МБ с. Белогорье,ул. Релочная, 22 Кинозал «Новогодние сказки»

6.01 в 12.00 МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128 Книжная выставка «Зимний калейдоскоп»

6.01 в 12.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 Мультимедийный час «Как встречают Новый год люди всех земных широт»

6.01 в 12.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 Игра-викторина

6.01 в 12.00 МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3 Фантазийное мероприятие «Рождества волшебные мгновенья»»

6.01 в 13.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 Мастер-класс «Новогодний талисман»

6.01 в 14.00 МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2 Новогоднее караоке «Мульти-пульти»

6.01 в 14.00 МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3 Театрализованный квест «Таинственные приключения в царстве льда и холода»

6.01 в 14.00 МБ с.Садовое, ул. Садовая,1 Мастер-класс по квиллингу «Петушок»

6.01 в 14.00 МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22 Мастер-класс «Светлая сказка Рождества»

6.01 в 14.30 МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157 Фольклорно-игровая программа для детей СРЦН «Мечта» «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества»

6.01 в 14:00 Площадь им. В.И. Ленина Городской массовый праздник «Рождественские колядки»

6.01 в 17:00 ДК с.Белогорье,ул. Релочная,22 Новогодний концерт

6.01 в 19:00 ДК с.Плодопитомник,ул. Центральная,1 Дискотека «Ёлочки-иголочки»

7.01 в 13:00 Каток в горпарке, ул.Ленина,144 Командные соревнования на льду «Рождественские забавы»

7.01 в 13:00 ДК с.Плодопитомник, ул. Центральная,1 Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза»

7.01 в 16.00 ОКЦ, ул. Ленина, 100 Концерт шоу-балета «Александрия» «Сон в рождественскую ночь»

7.01 в 18:00 Зал ГДК, ул. Ленина,144 Рождественский вечер «Для тех, кому за 40»

7.01 в 20:00 ДК с.Белогорье, ул. Релочная, 22 Дискотека 90-х «Танцуют все!»

8.01 Библиотечный информцентр,ул. Ленина,72 Выставка работ читателей «Мои новогодние каникулы»

8.01 в 12.00 МДЮБ им. А. П. Чехова,ул.Комсомольская,3 Игровой час «Новогодний переполох»

8.01 в 12.00 МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128 Книжная выставка «Зимние истории героев книг»

8.01 в 13.00 МБ «Диалог», Политехническая,46 Арт-час «Поделкино»

8.01 в 14.00 МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2 Мастер-класс «Зимние узоры»

8.01 в 14.00 МБ «Дом семьи»,ул. Пионерская, 157 Развлекательная программа для детей СРЦН «Мечта» «Спасибо – маленькое чудо»

10.01 в 12.00 МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128 Развлекательная программа

10.01 в 14.00 МБ с. Садовое, ул. Садовая,1 Мастер-класс «Петушок 2017»

11.01 в 14.00 МБ с. Садовое, ул. Садовая,1 Беседа «Удивительный край – Приамурье»

14.01 в 21.00 ДК с.Садовое, ул. Садовая,1 Дискотека «Старый Новый год!»