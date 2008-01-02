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В Благовещенске в новогодние каникулы проходят десятки праздничных мероприятий

В Благовещенске в новогодние каникулы проходят десятки праздничных мероприятий

Благовещенцы и гости города скучать в новогодние каникулы не будут. Амур.инфо публикует полную программу новогодних и рождественских мероприятий, запланированных в Благовещенске.

Декабрь 2016

Дата/время

Место проведения

Наименование

09.12-30.01.

Кроме выходных дней:

30.12.2016

1, 2, 07.01.2017

Дом ремесел

Отделение ДПИ МБУК «Городской дом культуры»

Мастер-классы «Фабрика Дедушки Мороза»

17.12 –10.01

Кроме выходных дней:

30.12.2016

01.01.2017

02.01.2017

07.01.2017

Дом ремесел

Отделение ДПИ МБУК «Городской дом культуры»

Выставки-ярмарки «Серпантин новогодних идей»

30.12 в 15.00

МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3

Веселая мастерская «Символ наступающего года»

30.12 в 16.00

МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128

Посиделки для участников клуба «От сердца к сердцу» – «Новогодние гулянья»

30.12 в 21:00

ДК с. Садовое, ул. Садовая,1

Новогодняя дискотека «Мечты сбываются!»

31.12 в 21:00

ДК с.Белогорье, ул. Релочная,22

Новогодняя дискотека

Со 2 по 14 января 2017 года

Дата/время

Место проведения

Наименование

2.01-8.01,

13:00-15:00

Площадь им. В.И. Ленина

«С Новым годом, Благовещенск!» - выступление аниматоров в костюмах ростовых кукол

2.01-08.01

10.00-16.00

МДЮБ им. А.Чехова, ул. Комсомольская,3

Мультмарафон «Расскажи нам, ёлочка, сказку!»

2.01 -08.01

10.00-16.00

МДЮБ им. А.Чехова,ул. Комсомольская,3

Игротека в библиотеке (настольные игры) «ИгроЛенд»

2.01

10.00-16.00

Библиотечный информ центр ул. Ленина,72

Сказочный марафон «Приоткроем в сказку дверь…»

2.01 в 10.00

МДБ им. П.Комарова, ул. Лазо, 42

«Стань читателем»

2.01 в 12.00

МДБ им. П.Комарова, ул. Лазо, 42

Мультимедийный час «Куда уходит старый год»

2.01 в 12.00

МДЮБ им. А.Чехова,ул. Комсомольская,3

Час творчества «Весь мир наполнен чудесами»

2.01 в 13.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная,124/3

Мастер-класс «Зимний пейзаж»

2.01 в 14.00

МБ «Багульник», п.Моховая Падь, Литер-2

Громкие чтения «Расскажи нам, ёлочка, сказку!»

2.01 в 14.00

МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157

Мультфейерверк «Когда зажигается елка»

2.01 в 14.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная,124/3

Викторина «Новогодние загадки»

2.01 в 15.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная,124/3

Мастер-класс «Символ наступающего года»

2.01 в 15.00

МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128

Викторина «Как на ёлкины именины…»

3.01-08.01,

кроме 7.01

отдел ДПИ МБУК «ГДК», ул.Красноармейская, 159/3

Экскурсионная развлекательная программа Дома ремесел «Фабрика Дедушки Мороза»

3.01 в 14:00

Площадь им. В.И. Ленина

Детское новогоднее представление

3.01 в 11.00

МБ с. Белогорье, ул. Рёлочная, 22

Кинозал

3.01 в 12.00

МДБ им. П.Комарова, ул. Лазо, 42

Викторина «Забавные задачки Деда Мороза»

3.01 в 12.00

Муниципальный библиотечный центр, ул. Ленина,72

Мастер-класс «Я рисую Новый год»

3.01 в 12.00

МДЮБ им. А.Чехова, ул. Комсомольская,3

Мастер-класс «Новогодние мастерилки»

3.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6

Игра-викторина «Веселый сугроб»

3.01 в 12.00

МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная,1

Игра-викторина «Новогодняя карусель»

3.01 в 12.00

МБ «Дом семьи»,ул. Пионерская, 157

Мастер-класс «Изготовление обереговой куклы Ангел»

3.01 в 12.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3

Мастер-класс «Снежинка»

3.01 в 14.00

МБ «Багульник», п.Моховая Падь, Литер-2

Викторина «В гостях у 12 месяцев»!

3.01 в 14.00

МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22

Игровая программа «Новогодняя карусель»

3.01 в 15.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3

Мастер-класс «Добрый ангел»

3.01 в 15.00

МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128

Детская развлекательная программа «В царстве славного Мороза»

3.01 в 16.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3

Тематический просмотр детского кино «Сказочный серпантин»

3.01 в 12:00

с. Белогорье, ДК с.Белогорье,ул. Релочная,22

Детский новогодний утренник для дошкольников

3.01 в 19:00

с. Плодопитомник, ДК, ул. Центральная,1

Дискотека «Ёлочки-иголочки»

3.01 в 16.00

ОКЦ, ул. Ленина, 100

Новогодняя сказка «12 месяцев»

4.01 в 16.00

ОКЦ, ул. Ленина, 100

Новогодняя сказка «12 месяцев»

4.01 в 11.00

МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42

Мультпарад «Новый год – круглый год!»

4.01 в 12.00

МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42

Мастер-класс «Краса и гордость птичьего двора»!»

4.01 в 12.00

МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3

Творческая мастерская «И качаются игрушки: флаги, звездочки, хлопушки»»

4.01 в 12.00

МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128

Развлекательная программа «Новогодняя чехарда»

4.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6

Беседа «Жил-был Дедушка Мороз»

4.01 в 12.00

МБ с. Плодопитомник,ул. Центральная,1

Мастер-класс «Рождественский подарок»

4.01 в 12.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2

Книжно-иллюстративная выставка «Новогодний фейерверк»

04.01 в 13.00

МБ «Солнечная», ул.Пограничная, 124/3

Литературная игра «В гостях у сказки»

4.01 в 14.00

МБ «Багульник»,Моховая Падь, Литер-2

Беседа «Как встречают Новый год люди всех земных широт»

4.01 в 14.00

МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157

Историческая мозаика «Игрушек новогоднее мерцание»

4.01 в 15.00

МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3

Мастер-класс «Рождественский ангел»

4.01 в 16.00

МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3

Детская развлекательная программа «Как-то раз под Новый год»

4.01 в 18:00

Зал ГДК, ул. Ленина,144

Молодёжный вечер «DJ Дед Мороз»

5.01 в 12.00

МБ «Багульник», Моховая падь, Литер-2

Спортивно-игровая программа

5.01 в 12.00

МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128

Мультимедийный час «Как встречают Новый год люди всех земных широт»

5.01 в 12.00

МДЮБ им. А. П. Чехова.ул. Комсомольская,3

Мастер-класс «Снежный шар»

5.01 в 12.00

МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157

Новогодние приключения в стране литературных героев «В царстве славного Мороза»

5.01 в 12.00

МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42

Рождественские чтения «Волшебный праздник Рождества»

5.01 в 12.00

МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42

Книжная выставка «Рождества волшебные мгновенья…»

5.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская, 6

Игровая программа «Волшебный тир, полный тайн и загадок»»

5.01 в 12.00

МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42

Рождественские чтения «Волшебный праздник Рождества!»

5.01 в 12.00

МДЮБ им. А. П. Чехова,ул.Комсомольская,3

Час весёлых затей «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!»

5.01 в 12.00

Библиотечный информационный центр, ул. Ленина,72

Мастер-класс «Рождественская сказка»

5.01 в 13.00

МБ «Диалог», ул. Политехническая. 46

Литературный аукцион «Рождественские встречи»

5.01 в 13.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3

Литературные игры, конкурсы, новогодние забавы «Новогодняя чехарда»

5.01 в 14.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3

Виртуальное путешествие «Новогодняя карта мира»

5.01 в 14.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3

Тематический просмотр детского кино «Сказочный серпантин»

5.01 в 14.00

Спортзал МБОУ №23, п. Моховая Падь

Спортивно-игровая программа «Веселые снежинки»

5.01 в 14.00

МБ с. Садовое,ул. Садовая,1

Мастер-класс «Вырос лес белый весь»

5.01 в 14.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3

Час истории «Пешком в историю»

5.01 в 15:00

ДК с.Садовое, ул. Садовая,1

Показ мультфильмов «С Новым годом!»

5.01 в 15:00

ДК с.Плодопитомник, ул. Центральная,1

Концерт с игровой программой «Ирония судьбы, или с Новым годом!»

5.01. в 16:00

ДК с.Садовое, ул. Садовая,1

Рождественские колядки «Сею, вею, посеваю…»

5.01, в 16.00

ОКЦ, ул. Ленина, 100

Спектакль ростовых кукол с игровой программой у елки «Новогодний мультконцерт»

5.01 в 12.00

Структурное подразделение ОКЦ,ул. Кузнечная, 210

Концерт вокальной группы «Здравушка» – «Рождественские посиделки»

5.01 в 11.30

Структурное подразделение ОКЦ,ул. Чайковского, 191

Мастер-класс «Рождественский сувенир»

6.01 в 12.00

Структурное подразделение ОКЦ,ул. Кузнечная, 210

Концерт творческих коллективов

6.01 в 11.30

Структурное подразделение ОКЦ,ул. Кузнечная, 210

Мастер-класс «Рождественский сувенир»

6.01 в 14.00

Структурное подразделение ОКЦ,ул. Калинина, 82/2

Развлекательная программа «Рождественский калейдоскоп»

06.01

10.00-16.00

Библиотечный информцентр ул.Ленина,72

Мультфейерверк «Сказочные новогодние приключения»

6.01 в 11.00

МБ с. Белогорье,ул. Релочная, 22

Кинозал «Новогодние сказки»

6.01 в 12.00

МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128

Книжная выставка «Зимний калейдоскоп»

6.01 в 12.00

МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42

Мультимедийный час «Как встречают Новый год люди всех земных широт»

6.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6

Игра-викторина

6.01 в 12.00

МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3

Фантазийное мероприятие «Рождества волшебные мгновенья»»

6.01 в 13.00

МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3

Мастер-класс «Новогодний талисман»

6.01 в 14.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2

Новогоднее караоке «Мульти-пульти»

6.01 в 14.00

МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3

Театрализованный квест «Таинственные приключения в царстве льда и холода»

6.01 в 14.00

МБ с.Садовое, ул. Садовая,1

Мастер-класс по квиллингу «Петушок»

6.01 в 14.00

МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22

Мастер-класс «Светлая сказка Рождества»

6.01 в 14.30

МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157

Фольклорно-игровая программа для детей СРЦН «Мечта» «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества»

6.01 в 14:00

Площадь им. В.И. Ленина

Городской массовый праздник «Рождественские колядки»

6.01 в 17:00

ДК с.Белогорье,ул. Релочная,22

Новогодний концерт

6.01 в 19:00

ДК с.Плодопитомник,ул. Центральная,1

Дискотека «Ёлочки-иголочки»

7.01 в 13:00

Каток в горпарке, ул.Ленина,144

Командные соревнования на льду «Рождественские забавы»

7.01 в 13:00

ДК с.Плодопитомник, ул. Центральная,1

Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза»

7.01 в 16.00

ОКЦ, ул. Ленина, 100

Концерт шоу-балета «Александрия» «Сон в рождественскую ночь»

7.01 в 18:00

Зал ГДК, ул. Ленина,144

Рождественский вечер «Для тех, кому за 40»

7.01 в 20:00

ДК с.Белогорье, ул. Релочная, 22

Дискотека 90-х «Танцуют все!»

8.01

Библиотечный информцентр,ул. Ленина,72

Выставка работ читателей «Мои новогодние каникулы»

8.01 в 12.00

МДЮБ им. А. П. Чехова,ул.Комсомольская,3

Игровой час «Новогодний переполох»

8.01 в 12.00

МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128

Книжная выставка «Зимние истории героев книг»

8.01 в 13.00

МБ «Диалог», Политехническая,46

Арт-час «Поделкино»

8.01 в 14.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2

Мастер-класс «Зимние узоры»

8.01 в 14.00

МБ «Дом семьи»,ул. Пионерская, 157

Развлекательная программа для детей СРЦН «Мечта» «Спасибо – маленькое чудо»

10.01 в 12.00

МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128

Развлекательная программа

10.01 в 14.00

МБ с. Садовое, ул. Садовая,1

Мастер-класс «Петушок 2017»

11.01 в 14.00

МБ с. Садовое, ул. Садовая,1

Беседа «Удивительный край – Приамурье»

14.01 в 21.00

ДК с.Садовое, ул. Садовая,1

Дискотека «Старый Новый год!»

14.01 в 19.00

ДК с.Плодопитомник, ул. Центральная,1

Дискотека «Под старый Новый год!»

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#Новый год #праздники

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