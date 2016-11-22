Проезд в плацкартных и общих вагонах вырос на 3,9 %

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Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2017 года выросли на 3,9 %. При этом ставки вновь будут варьироваться по календарным периодам. Тарифы на перевозки пассажиров в купе, СВ и люкс в поездах федеральной пассажирской компании проиндексированы на 5 %, сообщает «Интерфакс».

Индексация ставок произошла в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 23 декабря 2016 года. Также на 2017 год продлено право непосредственного перевозчика - АО «Федеральная пассажирская компания» - снижать тарифы.

Повышение тарифов на перевозки пассажиров в купе, СВ и люкс коснется лишь примерно четверти составов, не входящих в систему динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируются зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест. Ранее федеральная пассажирская компания планировала перевести на такую систему ценообразования до 95 %, а представитель ФПК сообщал «Интерфаксу», что в 2017 году ее распространение во всех поездах будет завершено. Вице-президент РЖД Михаил Акулов в декабре говорил агентству, что базовые ставки в составах с динамическим ценообразованием в 2017 году останутся на том же уровне.

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