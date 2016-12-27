В первый день нового года в Приамурье случилось три пожара

Фото: www.dvinainform.ru

В воскресенье, 1 января, на территории Приамурья не были зарегистрированы чрезвычайные ситуации. На территории области огнеборцы тушили три пожара, а всего спасатели выезжали 18 раз на помощь амурчанам.

Один из пожаров произошел в Зейском районе. В поселке Тунгала горел гараж. Огнеборцы пожарного поста поселка справились с возгоранием за полчаса. В результате пожара повреждены стены и ворота гаража изнутри на площади 40 квадратных метров. Расположенный в нем автомобиль пожарным удалось спасти от распространения огня. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Просмотров всего: 301

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать