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Сегодня, 11:55 4

Автовладельцы могут оформить полис ОСАГО через Интернет

Автовладельцы могут оформить полис ОСАГО через Интернет
Фото: somanyhorses.ru

С 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа. Договор должен заключаться в течение 30 минут.

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Если в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления договор не заключается, следует обращаться в территориальное учреждение Банка России либо в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (107016, Москва, улица Неглинная, 12; электронная почта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru).

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093; Москва, улица Люсиновская, 27, строение 3; электронная почта: reguest@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75; сайт: www.autoins.ru).

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Дубль два?

  • exStudento

    exStudento
    3 часа назад

    Эх как я ждал первое января. Но нет, не рабора. Попробовал РГС. Без объяснения причин система на этапе проверки предлагает переадресоваться в ЗАО Макс. Та же история на Ресо. Но там объясняется техническим сбоем и предлагают тоже идти в Макс. Похоже на сговор. Собсна в Максе все зависает на этапе проверки. Еще сегодня попробовал ВСК. Там якобы в РСА не обнаружились данные о моем авто (в других страховых все находилось) и предложили приложить сканы доков для проверки. Но кто их сейчас будет проверять. Думаю сейчас жаловаться тоже некуда. И страховщики продолжат морочить голову еще как минимум до 9 января.

  • Полиграф

    Полиграф
    3 часа назад

    и пока вы пишите жалобы о не рабочих сайтах, инспектор ДПС не спеша составит на вас протокол за отсутствие страховки.

  • ღ♥ღ Трофимова Юлия ღ♥ღ

    ღ♥ღ Трофимова Юлия ღ♥ღ
    1 час назад

    Сами поняли, что за новость выпустили? !

    Прежде чем печатать статью, хоть бы убедились у СК, были у них какие то изменения в работе...обязали ли СК и были какие то сопроводительные письма направленные по данной теме

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