Автовладельцы могут оформить полис ОСАГО через Интернет

Фото: somanyhorses.ru

С 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа. Договор должен заключаться в течение 30 минут.

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Если в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления договор не заключается, следует обращаться в территориальное учреждение Банка России либо в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (107016, Москва, улица Неглинная, 12; электронная почта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru).

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093; Москва, улица Люсиновская, 27, строение 3; электронная почта: reguest@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75; сайт: www.autoins.ru).

Просмотров всего: 1431

#закон #транспорт

распечатать