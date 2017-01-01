В новом году в России выросли ставки акцизов на алкоголь

Фото: alcogolizm.com

С 1 января 2017 года в России увеличены ставки акцизов на алкоголь. Изменения произошли в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса, сообщает РИА Новости. Неизменным остается размер акциза на тихие, неигристые, вина из российского сырья – 5 рублей за литр.

Акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, увеличен на 10 рублей по сравнению с уровнем 2016 года и теперь составляет 36 рублей за литр. Ставка акциза на шампанское из винограда, выращенного в России, увеличилась всего на один рубль – до 14 рублей за литр. Ставка акциза на вина иностранного производства выросла вдвое: с 9 рублей до 18 рублей за литр.

Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху увеличиваются с прошлогодних 9 рублей до 21 рубля за литр. Акциз на пиво с содержанием спирта от 0,5 % до 8,6 % и на пиво с долей спирта свыше 8,6 % увеличивается соответственно с 20 до 21 рубля за литр и с 37 до 39 рублей за литр.

Акциз на крепкий алкоголь (свыше 9 % доли спирта) увеличивается с 500 рублей за литр в 2016 году до 523 рублей за литр в 2017 году, акциз на алкоголь со средним содержанием спирта до 9% также вырос с прошлогодних 400 рублей до 418 рублей за литр.

Одновременно с нового года меняется принцип распределения доходов от акцизов между регионами и федеральным бюджетом: доля поступлений, которая направляется в бюджеты субъектов РФ, увеличена с 50 % до 60 % доли акцизов на алкоголь.

При этом основная часть акцизов будет распределяться между регионами, как и прежде, пропорционально объемам производства алкоголя на их территориях, но небольшая часть начнет поступать в бюджеты субъектов из объемов легальных продаж алкоголя. Таким образом Минфин РФ намерен привлечь региональные власти к борьбе за легализацию рынка.

Просмотров всего: 368

#закон #налоги

распечатать