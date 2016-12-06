В Благовещенске и других населенных пунктах Приамурья подорожал проезд на автобусе

С 1 января 2017 года выросла плата за проезд в автобусах в Благовещенске и еще пяти амурских городах и одном поселке: Зее, Райчихинске, Свободном, Тынде, Шимановске и Архаре. В областном центре автобусный билет теперь стоит 22 рубля.

Предельные максимальные уровни регулируемых тарифов на перевозки пассажиров для частных перевозчиков составляют 22 рубля.

Для муниципальных городских маршрутов максимальный тариф составит 28 рублей – на рубль больше, чем в прошлом году. Но стоимость проезда в итоге пассажирам обойдётся в 22 рубля, так как оставшуюся сумму будут компенсировать из бюджета.

По поселку Архара тариф установлен в размере 25 рублей. По Белогорску – на уровне действующего в размере 22 рублей, с учётом предложения перевозчиков. В 2016 году в этом амурском городе плату за проезд назвали самой низкой по региону.

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