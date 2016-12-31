В новогоднюю ночь в Приамурье произошло шесть пожаров

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В ночь с 31 декабря на 1 января в Амурской области произошло шесть пожаров. Основными причинами их возникновения явились неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Последний пожар 2016 года тушили пожарные Магдагачинского района. Сообщение о нем поступило в 23:20. Произошло возгорание веранды. На момент прибытия боевых расчетов строение горело открытым пламенем. В считанные минуты пожар был потушен.

Первый пожар в новом году тушили в Зее. Сообщение о нем поступило в 00:14. Заявитель сообщил, что в переулке Комсомольском горит частный жилой дом. К месту пожара оперативно прибыли огнеборцы, в составе шести человек и двух единиц техники. На момент прибытия расчетов из-под наружной обшивки дома шел дым. Через две минуты пламя локализовали и еще через минуту ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнём повреждена наружная стена дома.

По фактам всех происшедших пожаров проводится разбирательство, выясняются причины и обстоятельства их возникновения, устанавливаются виновные лица, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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