Благовещенские полицейские изъяли у амурчанина гашишное масло

Находясь на маршруте патрулирования в районе автовокзала Благовещенска, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили у мужчины пакет с гашишным маслом. Первоначально они обратили внимание на гражданина, который стал заметно нервничать при виде стражей правопорядка.

Полицейские провели личный досмотр и обнаружили у него пакет с содержимым темно-зеленого цвета с характерным запахом. 41-летний амурчанин был доставлен в отдел полиции. Проведенные исследования показали, что изъятое является гашишным маслом, массой около двух граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного уголовной статьей: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

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