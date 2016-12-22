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Россиянам разрешили платить налоги друг за друга

Россиянам разрешили платить налоги друг за друга
Фото: ria.ru

Российские налогоплательщики с нового года могут платить налоги не только за себя, но и за третьих лиц. Изменения в Налоговый кодекс РФ вступили в силу с 1 января. Теперь уплата налога может быть произведена за налогоплательщика любым иным лицом. Таким образом, законодатели устранили существовавшую в российском законодательстве коллизию, сообщает РИА-Новости.

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин рассказывал о большом количестве жалоб от граждан в связи с тем, что налоговые платежи, которые они уплатили, например, за близких родственников: муж за жену, дети за пожилых родителей и так далее, не были зачтены, поскольку нормы законодательства не позволяли проводить такой платеж.

Ранее ФНС сообщала также, что технологически полностью готова к данным нововведениям: внесены изменения в правила заполнения платежных поручений, где обязательно указывается ИНН плательщика и ИНН того, за кого уплатили налог. Теперь по реквизитам платежного поручения можно четко установить, кто и за кого уплатил налог.

При этом в случае необходимости, например, уплаты налога в большем размере, возврат денежных средств будет производиться налогоплательщику, за которого заплатили налог.

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#закон #налоги

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