В Шимановском районе заработали две ледовые переправы

Фото: kirov-portal.ru

В субботу, 31 декабря, в Шимановском районе начали работать сразу две ледовые переправы. Открыта для движения переправа на территории Чагоянского сельсовета, она соединила левый и правый берег реки. Вторая – между селами Ураловка и Кухтерин Луг на реке Зее.

Всего на сегодняшний день к эксплуатации допущено девять ледовых переправ, из которых три расположены в Зейском районе, две в Шимановском, Тындинском, Селемджинском и Мазановском, а также одна международная – в Благовещенске.

В Амурской области планируется к открытию еще одна ледовая переправа на реке Зее: Свободный – поселок Введеновка. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29 декабря, именно здесь под воду ушел грузовой автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель выскочить не успел.

Также планируется к открытию еще одна международная грузопассажирская переправа на реке Амур между российским поселком Поярково и китайским Сюньке. В скором времени будет открыто место массового выхода на лед на Бурейском водохранилище, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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