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Сегодня, 14:32 3

Чиновникам повысили пенсионный возраст

Чиновникам повысили пенсионный возраст
Фото: lenta.ru

С 1 января 2017 года в России начал действовать закон «О страховых пенсиях», увеличивающий возраст выхода на пенсию для госслужащих, сообщает «Лента.ру». Он повысил возраст выхода на пенсию для лиц, замещающих государственные должности РФ и ее субъектов, а также должности муниципальной службы. Повышение будет происходить на шесть месяцев в год.

В итоге пенсионный возраст для мужчин планируется поднять до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Кроме того, с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, дающего право на пенсию по выслуге лет. Он также будет увеличиваться ежегодно на полгода. Кроме того, с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

Законопроект был принят Госдумой в мае. Позднее в том же месяце поправки были утверждены президентом.

В апреле повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин с шагом 6-12 месяцев в год предлагал Минфин. Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Просмотров всего: 339

#закон

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Комментарии
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  • чтоикак

    чтоикак
    33 минуты назад

    Нда... Раньше хоть был шанс избавиться от особо "ценных" кадров пораньше...

  • ё

    ё
    3 минуты назад

    Ну ясно же, что просидев в тепле всю жизнь , не перетруждая организм работой, хочется подольше посидеть у кормушки.

  • sohoN

    sohoN
    2 минуты назад

    Весь праздник испортили этой новостью. Теперь на тот свет сразу с работы будут отправлять учитывая среднюю продолжительность жизни россиян

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