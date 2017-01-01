В праздники покой амурчан охраняют более тысячи полицейских

Фото: Academ.info

В дни новогодних праздников в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения в Амурской области задействованы более тысячи сотрудников полиции. В профилактических мероприятиях принимают участие члены добровольных народных дружин, сотрудники частных охранных предприятий.

Полиция обращается к жителям и гостям области с просьбой соблюдать умеренность в употреблении спиртных напитков, меры безопасности при использовании пиротехнических изделий, позаботиться о сохранности своего жилища.

Необходимо быть внимательными в местах массового пребывания: на продуктовых и вещевых рынках, открытых концертных площадках, в торговых центрах. Амурчанам, которые заметят подозрительный предмет, человека или автотранспорт, следует незамедлительно проинформировать об этом сотрудников полиции: обратиться к ближайшему наряду, в дежурную часть любого отдела внутренних дел или по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона), сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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