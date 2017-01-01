Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:04 0

В праздники покой амурчан охраняют более тысячи полицейских

В праздники покой амурчан охраняют более тысячи полицейских
Фото: Academ.info

В дни новогодних праздников в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения в Амурской области задействованы более тысячи сотрудников полиции. В профилактических мероприятиях принимают участие члены добровольных народных дружин, сотрудники частных охранных предприятий.

Полиция обращается к жителям и гостям области с просьбой соблюдать умеренность в употреблении спиртных напитков, меры безопасности при использовании пиротехнических изделий, позаботиться о сохранности своего жилища.

Необходимо быть внимательными в местах массового пребывания: на продуктовых и вещевых рынках, открытых концертных площадках, в торговых центрах. Амурчанам, которые заметят подозрительный предмет, человека или автотранспорт, следует незамедлительно проинформировать об этом сотрудников полиции: обратиться к ближайшему наряду, в дежурную часть любого отдела внутренних дел или по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона), сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 95

#отдых #праздники #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 8

Посмотреть новогодний фейерверк пришли несколько тысяч горожан (фото)
Власть 7

Губернатор Амурской области поздравил ее жителей с наступающим Новым годом

вчера, 20:27
Происшествия

Дело о похищенных на строительстве Восточного 1,18 миллиарда рублей направили в суд
Происшествия

В Бурейском районе полностью сгорел склад с сеном